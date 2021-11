Morgen, am 19. November, ist der volle Release von Battlefield 2042. Der neuste Teil der beliebten Reihe startet mit neuen Modi und einigen Features, die es so in Battlefield noch nie gab. MeinMMO begleitet den Release mit euch. Hier findet ihr die Infos zum Start, Probleme zum Release und mögliche Lösungen für Probleme.

Wann geht es los? Die Server öffnen um 09:00 Uhr ihre Tore für alle Spieler. Bisher lief die Early-Access-Phase für Spieler, die eine entsprechende Edition gekauft haben, oder Abonnenten von EA Play sind. Auf MeinMMO findet ihr alle Versionen im Vergleich und welche sich für euch lohnt.

Ticker am Freitag, den 19. November

[Hier tickern wir für euch los, wenn die Server online gehen.]

Gibt es einen Preload und wie groß ist der Download? Der Preload begann bereits einige Tage zuvor. Wer das Spiel herunterladen will, sollte etwas Geduld mitbringen, denn ihr benötigt knapp 50 GB freien Speicher auf jeder Plattform.

Alles, was ihr zu Battlefield 2042 wissen müsst, findet ihr in diesem Video in 2 Minuten zusammengefasst:

Battlefield 2042 startet übrigens mit Crossplay zwischen PC, PS5 und Xbox Series X|S sowie zwischen PS4 und Xbox One. Die Aufteilung ist technisch bedingt, denn PC und die neuen Generationen unterstützen Schlachten mit bis zu 128 Spielern. Auf den älteren Konsolen findet ihr maximal 64 Spieler pro Match.

Ihr könnt schon jetzt bei uns abstimmen, welchen der neuen Spezialisten ihr spielen werdet:

Wie ist die Stimmung? Der Start der Early-Access-Phase verlief leider eher holprig. Das Spiel hat mit einigen Problemen zu kämpfen.

Neben den technischen Problemen gibt es Bugs, Glitches und Mechaniken, die nicht so funktionieren, wie sie wollen. Immerhin gab es schon ein erstes Update, das ein paar Probleme anging.

Dennoch gibt es auch Spieler, die sich von den Problemen nicht aufhalten lassen und die ziemlich viel Spaß mit dem Shooter haben.

6 Dinge, welche die Entwickler von Battlefield 2042 dringend ändern müssen

Guides zum Release:

Wo finde ich Tipps und Guides zu Battlefield 2042? Wenn ihr euch auf Battlefield 2042 einstimmen wollt, haben wir hier einige Guides und nützliche Infos für euch zusammengestellt:

Wer sich mehr mit Battlefield beschäftigen will, kann bereits jetzt den Portal-Modus ausprobieren. Dazu müsst ihr das Spiel nicht einmal kaufen. Die Website, um eigene Modi zu erschaffen, kann von jedem bedient werden und kommt äußerst gut an.

So lief es zum Early Access am 12. November

Update 21:08 Uhr: Vereinzelt gibt es noch Probleme mit der Verbindung zum Server sowie andere Fehler, die den Beitritt in ein Match verhindern. Für die Meisten jedoch sollte es mittlerweile funktionieren, lässt auch der offizielle Support verlauten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Update 19:48 Uhr: Die ersten Spieler loggen wieder ein und können spielen. Die Probleme scheinen sich langsam bereits wieder zu legen.

Update 19:30: Einige Spieler können sich zwar wieder einloggen, erhalten dann aber weitere Fehlermeldungen beim Start einer Runde. Der Fehler “Ubable to Load Persistence Data” hintert sie daran. Der Support von Battlefield hat beriets verkündet, dass das Problem bekannt ist. EA erinnert Spieler mit der Testversiojn daran, das Spiel vollständig zu beenden, um die 10 Stunden nicht im Menü zu verschwenden (via Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Update 19:15 Uhr: Langsam dürfte die größte Masse an Spielern versuchen, einzuloggen, was sich auf bei den Servern niederschlägt. Mit dem Vermerk “unable to connect” scheinen die Server aktuell überlastet oder vollständig down zu sein. Immer mehr Spieler melden Probleme bei der Verbindung. Auch wir können bestätigen, dass bei uns ein Login gerade nicht möglich ist.

Update 15:45 Uhr: Außer der Performance und dem Scoreboard gibt es keine größeren Probleme mit Battlefield 2042, die bisher im großen Maße aufgetaucht wären. Die meisten Spieler scheinen den Release zu genießen. Wir beenden den Ticker vorerst und begleiten den neuen Shooter weiter mit Infos, Guides und Artikeln.

Update 13:30 Uhr: Es gibt bereits ein erstes Update von den Entwicklern, welches die Erfahrungspunkte des Portal-Modus anpasst. Außerdem sollen weitere Server für Portal verfügbar gemacht werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Update 12:15 Uhr: Performance ist noch immer ein großes Thema in der Community. Wir haben für euch einen Artikel veröffentlicht und zeigen euch 5 wichtige Settings die eure Performance und das Gameplay verbessern.

Update 12:05 Uhr: Wir haben ein neues Video für euch veröffentlicht: Alles, was ihr zu Battlefield 2042 wissen müsst in 2 Minuten. Schaut hier:

Update 11:25 Uhr: Performance und das Scoreboard dominieren weiter die Diskussion auf reddit. Dort beschweren sich die Spieler auch über fehlende Inhalte, teilweise werden Rückerstattungen gefordert. Traditionell ist hier jedoch eine laute Minderheit besonders präsent. Die stille Masse scheint vor allem einfach zu zocken und das Spiel zu genießen, auf Twitter gibt es immer wieder Lob. Wie ist euer erster Eindruck?

Update 10:50 Uhr: Die Diskussion um das Scoreboard eskaliert in der Community. Tausende Spieler wünschen sich mehr Einsicht in ihre Statistiken im Spiel und fordern das “alte” Scoreboard zurück:

Spieler sind jetzt schon wütend auf Battlefield 2042, weil sie nicht richtig angeben können

Update 10:37 Uhr: Performance ist aktuell ein wachsendes Thema in der Community, zumindest unter PC-Spielern. Selbst mit starker Hardware haben die Fans Probleme, hohe FPS-Bereiche zu erhalten. Ein Grund dafür dürften die neuen, großen 128-Spieler-Modi sein. Wenn ihr ebenfalls Schwierigkeiten habt, könnten euch folgende Lösungen helfen:

stellt die Grafik-Einstellungen so niedrig wie möglich

stellt DLSS auf Performance oder Ultra-Performance

startet das Spiel neu – vor allem, wenn die Einstellungen nicht übernommen werden

Selbst mit diesen Optionen gibt es jedoch Berichte, dass maximal 20 FPS mehr, teilweise nicht einmal das auf diese Weise herausgeholt werden können.

Update 10:07 Uhr: Einer der Spezialisten, Dozer, macht bereits zu Release Probleme. Es gibt offenbar einen Fehler mit seinem Gadget, dem SOB-8-Schild, weswegen dieses deaktiviert wurde. Auf MeinMMO lest ihr mehr zu den 10 Spezialisten von Battlefield 2042.

Update 10:00 Uhr: Auf reddit tauchen immer mehr Diskussionen über das fehlende Scoreboard auf. Offenbar fehlt den Spielern die Möglichkeit, zu sehen, wie gut sie in einer Runde waren oder generell Informationen zu bekommen. Das Thema dominiert aktuell die Community. Einige drohen sogar damit, Pinguine zu töten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Update 9:50 Uhr: Die meisten Spieler können offenbar problemlos zocken und loben Battlefield 2042 etwa für die Optik. Allerdings gibt es Beschwerden über die Performance auf PC und Probleme mit EA Play und dem Gamepass. Falls ihr das Spiel auf Xbox ebenfalls nicht findet, könnte folgender Workaround helfen:

Öffnet die Xbox-App auf eurem Handy, wenn diese mit eurer Xbox verknüpft ist

Sucht dort nach Battlefield 2042

Wählt dort entweder die Testversion oder Battlefield 2042 für die Xbox One aus (selbst für Xbox Series X)

Das Spiel sollte dann auftauchen

Ansonsten findet ihr das Spiel unter:

Meine Spiele & Apps

=> Gesamte Bibliothek

=> EA Play

=> Spieletests

Danke an MeinMMO-Leser @Zuko für den Hinweis.

Update 9:23 Uhr: Immer mehr Spieler starten das Spiel und kämpfen sich durchs Tutorial. Allerdings gibt es auch vereinzelt Berichte über Fehler auf der Xbox, wo das Spiel crasht oder sogar die Konsole herunterfährt. Habt ihr ebenfalls Probleme?

Update 9:08 Uhr: Die Fehlermeldungen scheinen allesamt nach einem Neustart zu verschwinden. Bisher gibt es noch keine Meldungen zu Ausfällen oder Sevrer-Problemen.

Update: 9:00 Uhr: Battlefield 2042 ist jetzt live und kann gespielt werden. Erste Spieler versuchen, sich einzuloggen und es gibt schon Fehlermeldungen beim Spielstart. Auf reddit findet ihr sogar ein Release-Bingo:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Update 8:55 Uhr: Auf Twitter entstehen stellenweise kleine Zankereien zwischen Fans von Battlefield und Call of Duty. Soll man nun Battlefield 2042 oder CoD Vanguard spielen? MeinMMO hilft bei der Entscheidung: CoD Vanguard oder Battlefield 2042 kaufen? 6 wichtige Unterschiede

Update 8:38 Uhr: Laut Berichten können Xbox-Spieler, die entsprechende Versionen vorbestellt haben, schon vorab spielen. Dort soll es schon seit 0:00 Uhr losgegangen sein. Könnt ihr auch schon zocken?

Update 8:22 Uhr: Die ersten Spieler haben bereits Zugriff und teilen Gameplay – etwa von ihren Sniper-Plays:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wir haben außerdem bereits eine Umfrage für euch vorbereitet. Battlefield 2042 verzichtet auf traditionelle Klassen wie in alten Teilen. Stattdessen bietet das Spiel Spezialisten mit einzigartigen Fähigkeiten, die sich frei mit Waffen-Loadouts kombinieren lassen. Macht mit:

Battlefield 2042 startet in den Early Access – Welche Spezialisten werdet ihr spielen?