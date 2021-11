Obwohl Battlefield 2042 offiziell erst am 19. November erscheint, können manche das Spiel jetzt schon im Early Access spielen. Dazu gehören Spieler, die sich teurere Editionen des Spiels vorbestellt haben. Deshalb kennen wir vor Release die Meinung der treuesten Battlefield-Fans zum aktuellen Zustand des Spiels. MeinMMO hat die größte Kritik der Spieler zusammengefasst.

Wer die Battlefield-Communitys in den sozialen Medien verfolgt, erkennt vor allem 6 Dinge, die die Fans an Battlefield 2042 stören. Dazu gehören die PC-Performance, die Maps, die Präzision der Waffen, Probleme mit Wiederbelebungen, fehlende Chat-Optionen und mangelhafte Statistik-Transparenz für Spieler.

Diese Probleme gehen über die allgemeinen Server-Probleme hinaus, welche kurz nach dem Start aufgetaucht sind. Fehler wie das Laden von “persistenten Daten” verhindern teilweise komplett das Spielen, aber selbst in den Runden gibt es Probleme.

Wir erklären euch, was speziell an diesen Aspekten problematisch ist und wie die Entwickler bisher darauf reagiert haben.

Beachtet, dass es sich um eine ungeordnete Liste und nicht um ein Ranking handelt.

1. PC-Spieler haben große Probleme mit der Performance

Was ist das Problem? Battlefield 2042 ist zum Start des Early Access nicht nur bei den Autoren von MeinMMO technisch eine Katastrophe. Selbst mit der neuesten PC-Hardware ist es für viele Spieler schwer, auch mit niedrigen Grafik-Einstellungen konstant FPS im dreistelligen Bereich zu haben. Kurios: Sogar in dem offiziellen Trailer, der das Spiel mit Ray Tracing zeigt, sind deutlich Framerate-Einbrüche zu erkennen (via YouTube).

Auf sozialen Plattformen wie Twitter, Reddit oder YouTube findet man viele Stimmen, die sich laut über ihre Performance in Battlefield 2042 beschweren.

YouTuber Bigfry sagt: “DICE und EA sollten sich für den Zustand von Battlefield 2042 schämen.” (via YouTube)

reddit-User Soulshot96, der eine Nvidia RTX 3090 besitzt, schreibt: “Die Performance auf dem PC ist vollkommen inakzeptabel.” (via reddit)

@Kotton_Gamer schreibt auf Twitter: “Die FPS Einbrüche sind so schlimm, dass es sogar deine Maus-Empfindlichkeit ändert.” (via Twitter)

Wird an einer Lösung gearbeitet? Weder DICE noch EA haben sich bisher offiziell zu den Performance-Problemen geäußert. Man kann aber davon ausgehen, dass den Entwicklern das Problem bekannt ist und zukünftige Patches Abhilfe schaffen sollten.

Noch ist nicht klar, ob und wann das passiert. Bis dahin empfehlen wir 5 Settings, die eure Performance und das Gameplay verbessern.

2. Die Maps sind zu groß und zu leer

Was ist das Problem? In Battlefield 2042 sind auf PC, PS5 und Xbox Series X|S erstmals für die Franchise Schlachten mit bis zu 128 Spielern möglich. Das sind doppelt so viele wie bisher. Dementsprechend sind auch die Battlefield-typisch großen Maps in diesem Spiel noch einmal deutlich größer geworden.

Umbruch, die größte Map im Spiel, ist etwa so groß wie die Battle-Royale-Map aus Battlefield 5. Sie ist auch nur etwa ein Drittel kleiner als die Map Verdansk aus Call of Duty: Warzone.

Schon nach den ersten Eindrücken waren viele Fans der Meinung, dass die Maps mit den gigantischen Dimensionen beeindrucken, aber zu leer sind.

Dieser Eindruck hat sich für Spieler wie dem deutschen YouTuber m4xFPS für alle 7 Maps im Spiel bestätigt. Er meint, die Maps sind vom Design aufgebaut wie Maps für ein Battle Royale: “Es ist sehr, sehr viel Gelände, langweiliges Gelände, […] viel Rennen für teilweise nichts” (via YouTube).

Dementsprechend sind die Maps als Ganzes zu leer und weitläufig, was dazu führt, dass Sniper sehr stark und deshalb sehr zahlreich sind. m4xFPS bringt sich manchmal deshalb manchmal im Spiel sogar selbst um. So kann er direkt an einem Punkt respawnen, statt da hinzulaufen, und ist so schneller wieder in der Action. Er zweifelt deshalb an den Entscheidungen, das Spiel in den Dimensionen so aufblasen.

Wird an einer Lösung gearbeitet? Auch hier gibt es kein offizielles Statement der Entwickler. Klar ist aber, dass dieses Problem ein Problem mit dem Map-Design ist und kein technisches. Dementsprechend müsste eine Lösung – wenn sie denn kommt – sehr tief greifen und diese Maps grundlegend verändern. Das könnte zwar passieren, ist aber unwahrscheinlich.

Mit den bereits angekündigten neuen Maps, die in Zukunft erscheinen sollen, könnten EA und DICE aber auf das Feedback reagieren und kleinere Maps anbieten, die weniger leer wirken.

3. Die Waffen sind zu unpräzise

Was ist das Problem? Die Sturmgewehre von Battlefield 2042 haben sehr viel mehr Rückstoß beim ersten Schuss als noch in der Beta oder in jedem anderen Battlefield. Der hohe Rückstoß beim ersten Schuss bedeutet, dass bei jedem Mal, wenn ihr anfängt zu schießen, euer Sturmgewehr sehr unpräzise feuert. Gerade dank der großen, weitläufigen Maps in Battlefield 2042 spürt man das häufig.

Dieses Video aus reddit zeigt das eindrucksvoll:

Die mangelhafte Präzision beim ersten Schuss in Kombination mit den Serverproblemen sorgt dafür, dass sich das Gunplay mit vollautomatischen Waffen in vielen Situationen sehr schwammig anfühlt. Es kann sich deshalb anfühlen wie ein Glücksspiel, ob ihr trefft oder nicht.

Wird an einer Lösung gearbeitet? Der leitende Spieldesigner von DICE, Florian Le Bihan, hat einem Fan auf Twitter geantwortet. In diesem Tweet sagt er, dass die Entwickler planen, die Waffenpräzision anzupassen. Spezifisches hat er aber nicht angekündigt (via Twitter)

In der Zwischenzeit empfehlen wir euch unseren Artikel zur aktuell besten Waffe in Battlefield 2042, die von diesem Problem nicht merkbar betroffen ist:

4. Spieler können nicht wiederbelebt werden

Was ist das Problem? In Battlefield 2042 ist es manchmal unmöglich, gefallene Soldaten wiederzubeleben. Selbst, wenn es eigentlich möglich sein sollte.

Spieler versuchen, den Interaktions-Button zu drücken, der den gefallen Mitspieler wieder auf die Beine bringen soll. Allerdings wird der Rettungskraft nie die Möglichkeit gegeben, die Wiederbelebung zu beginnen. So rennen die Sanitäter verzweifelt um einen Spieler herum und versuchen, die Tastenaufforderung zu erzwingen, während das Teammitglied verblutet.

Dieses Problem scheint immer dann aufzutreten, wenn der gefallene Spieler irgendwie ein festes Objekt wie eine Wand berührt. Auch in Battlefield Portal, wo Spieler den Defibrillator aus den alten Teilen zur Verfügung haben und deshalb auf keine Tastenaufforderung angewiesen sind, tritt dieses Problem auf.

Eine Anzeige für gefallene Spieler, ob sich Sanitäter in der Nähe befinden und wie weit sie entfernt sind, fehlt in Battlefield 2042. Diese gab es aber noch in Battlefield V. Spieler sehen also seltener, ob sie noch gerettet werden können, und geben auf, bevor Hilfe kommen kann (via reddit).

Wird an einer Lösung gearbeitet? In der Liste der bekannten Probleme von Battlefield 2042, die EA geteilt hat, wird zwar von verbuggten Wiederbelebungen gesprochen, aber scheinbar nicht über dieses spezielle Problem (via EA). Auch hier ist also trotz fehlender offizieller Ankündigung davon auszugehen, dass ein späterer Patch dieses Problem beheben sollte.

5. Man kann viele Statistiken nicht sehen

Was ist das Problem? Ein sehr großes Thema auf reddit war das Scoreboard. Das Scoreboard zeigt normalerweise jeden Spieler in einer Partie, inklusive wichtiger Zahlen aus dem jeweiligen Match. Dazu gehören:

Die K/D-Rate, also Abschüsse und Tode

Assists

Spieler-Rang

Punktzahl und Platzierung

Battlefield 2042 handhabt das allerdings anders. Hier zeigt das Scoreboard neben den eigenen Werten nur noch die Statistiken der einzelnen Squads aus dem eigenen Team an, statt den Statistiken der einzelnen Spieler. Wie wenig Spieler von dieser Entscheidung halten, erklären wir euch in folgendem Artikel:

Ein weiteres Problem ist, dass man keine Informationen mehr zu seiner eigenen Gesamt-Statistik hat. Eure K/D in Battlefield 2042 etwa könnt ihr aktuell nirgends sehen.

Wird an einer Lösung gearbeitet? Die Entwickler haben diese Entscheidung mit dem Anstieg der Spielerzahl erklärt. Es sei schwierig, 128 Spieler in einem Scoreboard unterzubringen. Das lassen die Spieler allerdings nicht gelten, man solle einfach ein scrollbares Scoreboard einbauen. Noch scheinen die Entwickler aber nichts an dieser Entscheidung ändern zu wollen.

Die fehlenden Infos zur K/D eures Accounts scheinen hingegen hinzugefügt zu werden. Ein Tweet von Aleksander Grøndal, dem ausführenden Produzenten von DICE, deutet das an:

6. Es gibt zu wenige Möglichkeiten, mit anderen Spielern zu reden

Was ist das Problem? In Battlefield 2042 kann man mit seiner Party, seinem Trupp und seinem Team in Text-Chat zu kommunizieren. Allerdings fehlt die Möglichkeit, per globalem Chat mit dem ganzen Server zu reden. Auch ein Sprachchat fehlt – im Gegensatz zu der Beta.

Wird an einer Lösung gearbeitet? Die Entwickler haben sich noch nicht zu einen globalen Textchat geäußert. In einem Medienevent haben sie aber bestätigt, dass sie einen Sprachchat “kurz nach dem Release” am 19. November hinzufügen möchten (via Washington Post).

Würdet ihr zu dieser Liste etwas hinzufügen? Glaubt ihr, das Spiel ist jetzt schon gut trotz der Probleme? Denkt ihr, es wird erst gut, wenn diese Probleme behoben sind? Oder glaubt ihr, kein Patch kann das Spiel gut machen? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen.

