Die größte Map von Battlefield 2042 begeistert und besorgt die Fans: “Öder Landschafts-Simulator”

Kurz vor dem Start von Battlefield 2042 im Early Access tauchen online die ersten neuen Gameplay-Szenen auf. Ein Blick auf die größte Maps des Spiels begeistert mit den Dimensionen – Fans sind aber trotzdem skeptisch.

Die ersten Spieler können Battlefield 2042 in bestimmten Teilen der Welt bereits spielen. Dadurch tauchen auch schon die ersten Videos zu Inhalten auf, über die bisher wenig bekannt war.

Dazu gehört ein erster längerer Blick auf die Map Umbruch, der auf reddit viele Nutzer staunen lässt. Zu sehen ist die Spezialistin Sundance, die mit ihrem Wingsuit über eine gigantische Schneelandschaft fliegt.

Knapp eine Minute segelt die Spielfigur durch die Luft, bevor sie wieder den Boden berührt. Aus dieser Vogelperspektive kann man einige Eindrücke von dieser Map sammeln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche Map ist das? Zu sehen ist die Map Umbruch. Diese antarktische Map ist die deutlich größte Map im Spiel. Laut Angaben von DICE ist Umbruch etwa 5,9 Quadratkilometer groß – und damit sogar leicht größer als die Battle-Royale-Map von Battlefield V.

Im Vergleich: Verdansk, die erste Map von Call of Duty: Warzone, misst etwa 9 Quadratkilometer.

Community ist begeistert von der Größe, enttäuscht von der gähnenden Leere

Wie reagierten die Fans? Das Video schlägt im subreddit von Battlefield 2042 große Wellen. Neben der Begeisterung für die beeindruckende Größe der Map gibt es aber auch Sorge über ihre Leere.

MeinMMO hat Stimmen auf Reddit gesammelt.

“Öder Landschafts-Simulator.” (TheNinjaPro auf reddit)

“Massiv, aber leer.” (Mshiay auf reddit)

“Kann’s kaum erwarten, 10 Minuten rumzurennen ohne Action.” (Nasssi auf reddit)

“Das sieht absolut fantastisch aus – bis sie landet und es ein leeres Ödland ist.” (Axolotlet auf reddit)

Wofür wird die Map gelobt? Auffällig ist, dass die Optik der Map sehr viel Positives gesagt wird. Auch in den negativen Kommentaren findet sich viel Lob für die Grafik. Insbesondere sind die Fans beeindruckt von den gigantischen Dimensionen der Map – trotz großer Sorgen, was das für das Gameplay bedeutet.

Wofür wird die Map kritisiert? Die wenigsten Kommentare auf reddit sind aber positiv. Die beliebtesten Beiträge zeigen, dass die Community das Gezeigte insgesamt sehr kritisch sieht.

Viel Kritik bekommt die Map wegen der gähnenden Leere, die im Video zu sehen ist. So gut und beeindruckend die Map aussieht: Die Fans zweifeln daran, dass die gigantischen Dimensionen der Map zu unterhaltsamer Action führen können.

Battlefield 2042 hat alles für ein richtig gutes Battlefield, ist aber technisch eine Katastrophe

Was erwarten die Fans jetzt von der Map? Die Fans fragen sich, wie genau sich diese Map spielen soll, wenn scheinbar so viel Leerraum existiert. Aus dem Video ist nämlich schwer erkennbar, wo genau die Positionen sein sollen, die erobert werden müssen. Dafür sieht man zu wenige Gebäude, die „Points of Interest” darstellen könnten (via reddit).

Die Spieler glauben deshalb, dass die Map nur mit Fahrzeugen Spaß machen könnte. Selbst für Sniper wirkt das Gezeigte zu groß: Es wird sogar gescherzt, dass Scharfschützengewehre mindestens ein 40x-Zoom-Visier bräuchten, um Gegner überhaupt zu sehen (via reddit). Zu Release gibt es aber nur Visiere mit 10-facher Vergrößerung.

Video zeigt unvollständiges Bild

Was zeigt das Video nicht? Obwohl das Video viel von der Map zeigt, sieht man nur einen Ausschnitt. Rechts von der Spielfigur ist im Video auch immer wieder die Ölraffinerie erkennbar, die einen großen Teil der Map ausmacht.

Mitten in einer gigantischen Schneelandschaft steht eine komplexe Ölraffinerie.

Der Wingsuit ist auch nicht die einzige Möglichkeit, sich in der Map schnell fortzubewegen. Fahrzeuge stehen jedem Spieler zur Verfügung. In Battlefield 2042 kann man diese auch erstmals per Lufttransport rufen. So steckt man nie komplett hilflos im Schnee fest.

Ob es die Map weniger leer wirken lässt, wenn mehrere Spieler mit Fahrzeugen unterwegs sind, sagt uns das Video also nicht.

Wie sich die Map im Gesamtpaket spielt, erfahren wir spätestens zum Start von Early Access. Alles Wichtige, was ihr vor Release wissen müsst, haben wir zusammengefasst in dem Artikel: „Battlefield 2042 macht kurz vor Release heiß aufs Spiel – Die 5 wichtigsten Infos.“