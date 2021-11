Battlefield 2042 macht kurz vor Release heiß aufs Spiel – Die 5 wichtigsten Infos

An Spielmodi kehren im „All-Out Warfare“ Eroberung und Durchbruch zurück. Mit dem Portal-Modus gibt es außerdem die Möglichkeit, eigene Matches von der Community zu spielen, in welchen Inhalte verschiedener Battlefield-Teile aufeinander treffen.

In Battlefield 2042 könnt ihr, je nach Plattform, in Matches mit bis zu 128 Spielern antreten. Dazu werdet ihr zu Release auf 7 Maps spielen können. Im Eroberungs-Modus müsst Sektoren einnehmen, um Gebiete vollständig beanspruchen zu können.

Die Spezialisten sind eine der großen Neuerungen in Battlefield 2042 und eine von denen, die nicht unbedingt gut ankommt . Da beide Seiten in einem Match die gleichen Spezialisten nutzen kann, kommt es in Matches anscheinend häufiger zu Verwirrung zwischen Freund und Feind.

Der Early Access beginnt am Freitag, den 12. November, ebenfalls um 9:00 Uhr. Der Preload ist bereits auf allen Plattformen gestartet. In unserem Hub erfahrt ihr alles zum Early Access und wann ihr spielen könnt .

Battlefield 2042 erscheint offiziell am 19. November 2021 für PC, PS4 und PS5 sowie Xbox Series X|S und Xbox One. Der Startschuss fällt um 9:00 Uhr deutscher Zeit. Wer sich jedoch die Gold- oder Ultimate-Edition vorbestellt, kann bereits eine Woche früher spielen.

Die wichtigsten Infos findet ihr in Kürze hier. Wenn ihr alle Infos zu Battlefield 2042 noch einmal im Detail nachlesen wollt, findet ihr diese in unserem großen Hub zum Spiel: Battlefield 2042: Beta, Release, Crossplay und Anforderungen – Alle Infos zum Multiplayer-Shooter

Für alle, die jedoch nicht durchgehend auf dem Laufenden geblieben sind oder in den letzten Tagen von Call of Duty: Vanguard abgelenkt waren, ist das die ideale Gelegenheit, sich vorzubereiten.

