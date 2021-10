Wann erscheint Battlefield 2042? Der Release ist am 19. November für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4.

Was steckt in einer Season? Laut Henderson erwarten euch folgende Inhalte:

Das wissen wir bisher zu den Seasons: Offiziell gibt es dazu kaum Informationen. Branchen-Insider Tom Henderson hat jedoch bereits vor einiger Zeit einen Leak veröffentlicht, der die angeblichen Inhalte vorstellt. So soll es in jeder Season neue Spezialisten, Maps und mehr geben .

So funktionieren die Battle Passes: Die Battle Passes haben einen kostenpflichtigen und einen kostenlosen Pfad. So könnt ihr neue Inhalte freispielen, ohne echtes Geld zu investieren. Solltet ihr aber wirklich alles haben wollen, müsst ihr die Battle Passes kaufen.

Was kostet ein Battle Pass? Noch gibt es keine offizielle Preisangabe. In anderen Multiplayer-Shootern kostet ein Battle Pass normalerweise rund 10 Euro. Womöglich bewegt sich das bei Battlefield 2042 in einem ähnlichen Rahmen.

Insert

You are going to send email to