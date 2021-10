Insider sagt: Battlefield 2042 hat große Probleme bei der Entwicklung – CoD als Vorbild?

Nachdem die Beta von Battlefield 2042 bei vielen Spielern einen ernüchternden Eindruck hinterlassen hat, meldet sich Branchen-Insider Tom Henderson mit einigen brisanten Infos zu Wort. Aus seinen Enthüllungen geht hervor, dass der Shooter offenbar massive Probleme im Entstehungsprozess hat.

Woher stammen die Infos? Sie kommen vom Branchen-Insider Tom Henderson, der durch seine Leaks und Infos zu Spielen wie Battlefield 2042, CoD Vanguard und andere Titel bekannt wurde.

Viele seiner Enthüllungen stellen sich kurz danach als korrekt heraus. So hat er beispielsweise das Setting und einige Multiplayer-Modi von Battlefield 2042 vorab geleakt. Henderson bezieht seine Infos häufig aus dem direkten Umfeld der Entwickler.

Nun hat Henderson einen Artikel (via gamingintel.com) veröffentlicht, in denen es um die Entwicklung und Probleme von Battlefield 2042 geht. MeinMMO fasst die Infos für euch zusammen.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um inoffizielle Informationen. Behandelt sie daher mit Vorsicht.

Battlefield 2042 Beta gar nicht Monate alt? Massive Stabilitätsprobleme

Darum geht’s in den Enthüllungen: Anlass für den Artikel ist der mangelhafte, technische Zustand der Open Beta von Battlefield 2042. Schon im Vorfeld des Releases äußerte sich EA defensiv zu der Test-Version und sprach von einem “Monate alten Build” des Spiels. (via answers.ea.com)

Schon das sei laut Henderson verdächtig gewesen:

Nicht nur, dass wir von EA eine widersprüchliche Aussage wie “poliert und verbessert” bekommen haben. Wir bekamen auch die perfekte Rechtfertigungsgeschichte für die Bugs, Glitches und Performance-Probleme, bevor die Beta überhaupt live ging.”

Eine direkte Quelle bei DICE widerspricht der Darstellung. Um wen es sich handelt, lässt sich nicht sagen, da sie anonym blieb. Laut Henderson ist er schon seit Monaten in Kontakt mit dieser Person. Hendersons Quelle bei Entwickler DICE widerspricht der Darstellung und meint, der Build sei absolut nicht mehrere Monate alt.

Eine weitere Quelle bei DICE habe diese Information offenbar zusätzlich bestätigt. Außerdem habe die Verschiebung der Open Beta von Ende September auf Angfang Oktober keinen Einfluss auf die spielbare Version gehabt.

Aus den Infos geht auch hervor, dass DICE offenbar massive Stabilitätsprobleme hat. Das sei auch der Grund, warum es bis zum Release der Beta kaum bis gar kein Gameplay zu sehen gab: DICE hatte schlicht keinen spielbaren Build vorzuzeigen.

Was war das Problem in der Beta? In der Test-Phase zeigten sich etliche Probleme von Battlefield 2042. So gab es zahlreiche technische Fehler und Mängel, die nahezu jeden Bereich des Spiels betrafen.

Die Liste an Problemen ist lang. Der Grund hierfür soll im Management des Projekts liegen.

6 Fehler aus der Beta von Battlefield 2042, die zu Release schon weg sein sollen

Große Entwicklungsprobleme und CoD Modern Warfare als Vorbild

Was läuft angeblich schief? Beide Quellen von Henderson bestätigen, dass zahlreiche Probleme vom Management ausgehen. Einige der führenden Projekt-Manager wurden offenbar von Star Wars: Battlefront 2 zu Battlefield 2042 abgestellt

Diese leitenden Manager seien angeblich nicht sonderlich motiviert für das Projekt und würden lediglich Anweisungen wie “mache X, Y und Z” verteilen.

Eine dieser Personen wurde sogar als bloßer “Ja-Sager” bezeichnet. Seit dem sollen die Dinge “ziemlicher Mist” sein.

So sei das Management taub für Probleme, die an sie weitergeleitet werden und das würde zu weiteren Problemen führen.

Im kreativen Bereich haben sich diese Projekt-Leiter angeblich CoD Modern Warfare 2019 zum Vorbild genommen, was wohl der Grund für die neu eingeführten Spezialisten sein dürfte, die stark an Operatoren erinnern.

Es ist aktuell noch unklar, inwiefern sich Battlefield 2042 tatsächlich an CoD Modern Warfare orientiert, aber das war laut Hendersons Quellen offenbar eine der wenigen Inspirationsquellen.

So wurden beispielsweise zu frühen Anspielevents mehr CoD-Creator eingeladen, als Battlefield-Kenner. Das würde auch das Gefühl zahlreicher Beta-Spieler bestätigen, die meinen, dass sich Battlefield 2042 “falsch” anfühlen würde und ein anderes Spiel sein sollte.

Der Ablauf der offenen Beta hat nun jedoch für Unruhe bei DICE gesorgt. Laut Henderson haben einige DICE-Entwickler seit einiger Zeit Angst um ihre Jobs:

Eine der größten Befürchtungen, die sich aus der Battlefield-2042-Beta ergeben, ist jedoch, dass einige hart arbeitende DICE-Entwickler um ihre Arbeitsplätze fürchten. Nach allem, was ich weiß, gibt es bereits Unruhe im Studio, und einige Entwickler haben sich bereits an enge Freunde in anderen Studios gewandt.

Bisher hat sich kein Mitarbeiter aus dem Management dazu geäußert. Die Insider-Infos, sofern sie sich bewahrheiten, werfen jedoch kein gutes Licht auf die Entwicklung von Battlefield 2042.

Wie geht es mit Battlefield 2042 jetzt weiter? Von offizieller Seite soll der Shooter am 19. November 2021 erscheinen. Es gibt jedoch zahlreiche Spieler, die sich eine Verschiebung um mehrere Monate wünschen, damit DICE genügend Zeit hat, um die Fehler zu beheben.

Aktuell ist es schwer einzuschätzen, wie sich die Lage entwickeln wird. Es bleibt wohl nur, die kommenden Wochen bis zum Release abzuwarten. Möglicherweise wird sich EA oder DICE zu dem Thema äußern.

Bisher blieben Publisher und Entwickler aber auf den offiziellen Kanälen ziemlich stumm. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten geben sollte.

Trotz all der Probleme kam die Open Beta nicht nur schlecht an. Hier findet ihr die Ergebnisse unserer Umfrage zur Beta von Battlefield 2042.

Aber was haltet ihr von dem Bericht? Besorgen euch die Infos zur Entwicklung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.