Die Open Beta von Battlefield 2042 ist vorbei – So kam sie bei euch an

Mit dem Ende der Open Beta von Battlefield 2042 ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie kam sie bei der MeinMMO-Community und den Spielern an? Wir fassen die Reaktionen und die Auswertung unserer Umfrage für euch zusammen.

Das ist der Anlass für unsere Umfrage: Am 8. Oktober startete Battlefield 2042 in die Open Beta. Die offene Testphase gab euch dafür rund 2 Tage Zeit, einen ersten Einblick in den großen Multiplayer-Shooter zu bekommen und selbst einige neue Mechaniken auszuprobieren.

Was bot die Beta? Die Spieler konnten auf der Map “Orbital” den Modus Eroberung spielen. Dabei konnten sie aus vier Spezialisten und deren Gadgets wählen sowie einige Waffen und deren Aufsätze testen.

Zuvor konnten Vorbesteller und EA-Play-Abonnenten bereits an einer Early-Access-Phase teilnehmen und 2 Tage früher starten. Hier findet ihr einen Überblick zur Open Beta mit sämtlichen Infos.

Nach dem Start der Open Beta haben wir euch die Frage gestellt: “Wie findet ihr die Beta von Battlefield 2042?” Das sind die Ergebnisse der Umfrage.

Open Beta von Battlefield 2042 kassiert gemischtes Feedback

So bewerten unsere Leser die Open Beta: Zum Zeitpunkt der Auswertung unserer Umfrage (10. Oktober, 10:30) haben 3584 Spieler an der Umfrage teilgenommen.

Dabei konnten sie zwischen “Sehr gut”, “Gut”, “Geht so”, “Nicht so gut”, “Gar nicht gut” und “Ich spiele die Beta nicht” auswählen.

Mit 27 % der Stimmen (964) wurde die Beta von den meisten Lesern mit “Gut” bewertet. Danach konnte die Auswahl “Geht so” mit 23 % (808) der die meisten Stimmen einheimsen.

14 % (499) von euch fanden die Beta sogar sehr gut, 13 % (474) stimmten wiederum für “Nicht so gut” und 11 % (411) bewerteten sie mit “Gar nicht gut”. 12 % (428) der Umfrageteilnehmer haben die Beta gar nicht gespielt.

Hier nochmal die Ergebnisse direkt aufgelistet:

Gut (27%, 964 Abstimmungen)

Geht so (23%, 808 Abstimmungen)

Sehr gut (14%, 499 Abstimmungen)

Nicht so gut (13%, 474 Abstimmungen)

Ich spiele die Beta nicht (12%, 428 Abstimmungen)

Gar nicht gut (11%, 411 Abstimmungen)

Somit fanden 41 % von euch die Beta gut oder besser, während 24 % die Beta nicht gut oder richtig schlecht bewerten. Dennoch kann man von einem gemischten Resultat sprechen, denn immerhin 23 % stehen irgendwo dazwischen.

Das spiegelt sich auch in unseren Kommentaren. So ist der Eindruck von Phinphin beispielsweise “eher durchwachsen. Viele tolle neue Ideen wie das Auf- und Abseilen, die Spezialisten und verschiedene kleinere ‘Levelution-Elemente’ auf der Map.”

Er nennt aber zahlreiche Kritikpunkte wie die Bugs, Spawnpunkte, fehlende Features und wirre Menüs. “Die Beta hat mich davon überzeugt, erstmal mit dem Kauf zu warten.”

Melimik schreibt dazu: “Also es macht zwar Spaß, aber irgendwie stört mich das Movement sehr. Dass man gefühlt schneller wird im Rutschen, gehört für mich eher zu einem CoD statt zu BF. Ansonsten ist die Performance auf der PS5 grausam, […] so verdirbt es auf jeden Fall ordentlich den Spielspaß.”

Auch Tim hatte mit technischen Problemen zu kämpfen: “Es hat fast nichts in der Beta funktioniert, nicht mal das Spawnen hat geklappt und die Grafik war auch eher meh. […] Die Beta war ehrlich gesagt wirklich traurig, das war mehr ein Alpha-Test als alles andere.”

Klabauter hatte wiederum durchaus Spaß an der Beta: “Dass man on the fly Aufsätze ändern kann, finde ich super. Auch die Operators [Spezialisten] gefallen mir gut.” Dabei kritisiert er allerdings, dass es schwierig sei, sich auf der Map zu orientieren. Das bezeichnet er als CoD-Syndrom – wegen der kleineren Maps. “Aber man muss BF wie BF spielen und nicht wie CoD. Dann macht es auch Spaß. Teamplay ist super wichtig”

Die Stimmen spiegeln also die Umfrage wider: Es gibt positive Aspekte und Battlefield 2042 macht vielen Leuten Spaß, doch es gibt eine lange Mängelliste und die Umsetzung einiger Elemente ist fraglich.

So gibt es beispielsweise Ärger wegen der immer gleich aussehenden Spezialisten, die eine Unterscheidung zwischen Freund und Feind schwierig machen. Auch die Bots schwanken in ihrer Performance stark zwischen dumm und Matrix-Agenten.

Der technische Zustand besorgt die Spieler

So kommt Battlefield 2042 nach der Beta an: Während bei uns der Eindruck durchmischt, aber die Tendenz zum Positiven geht, sieht es beispielsweise im Subreddit von Battlefield 2042 anders aus.

Hier finden sich mittlerweile etliche Posts, die kaum ein gutes Haar an der Beta lassen. So befürchten manche Spieler sogar, dass der Release von Battlefield 2042 zu einem neuen Fall wie Cyberpunk 2077 werden könnte. (via reddit)

Was war damals bei Cyberpunk 2077 los? Das war einer der größten Spiele-Releases der letzten Jahre, der aber auch anschließend gerade wegen massiver technischer Mängel der PS4- und Xbox-One-Versionen ordentlich schiefging. Das ging so weit, dass es sogar in einer Klage gegen Entwickler CD Project RED mündete.

Seit dem haben etliche Spiele dieses Horrorszenario im Kopf und wünschen sich, dass Battlefield 2042 seinen Release verschiebt. Denn die technischen Mängel sind durchaus vorhanden und auch MeinMMO-Autor Benedict in seiner Anspielrunde aufgefallen.

Nun werden hitzige Debatten darüber geführt, ob der Shooter noch verschoben wird, oder nicht und wer Schuld an der Situation sei. Die Spieler diskutierten, wer von Publisher Electronic Arts oder Entwickler DICE die Verantwortung trägt.

Ein großer Kritikpunkt sind auch fehlende Features, die ein Spieler in einem Video aus früheren Battlefield-Ablegern zusammengesucht hat. Der Clip ging im Subreddit mit über 18.000 Upvotes durch die Decke und erhielt über 2000 Kommentare.

Auch der Branchen-Insider Tom Henderson hat sich während der Beta mehrfach zum technischen Zustand der Beta geäußert und wünscht sich eine Verschiebung des Release:

Das größte Plus, das ich der Battlefield 2042 Beta geben kann, ist, dass ALLES da ist, um dieses Spiel absolut herausragend zu machen. Die Bewegung, das Gameplay, die Zerstörung, das Wetter usw. sind alle großartig. Aber es braucht meiner Meinung nach einfach mehr Zeit. via Twitter

Dem stimmen auch andere Shooter-Experten wie SkillUp zu (via Twitter). Da kann die Aussage von EA, dass der Beta-Build mehrere Monate alt ist, auch nicht viele Leute trösten.

Was ist das Fazit? Auch wenn es sehr viele negative Stimmen zur Open Beta gibt, zeigt unsere Umfrage: Ein großer Teil der Spieler hatte sehr viel Spaß in der Beta, trotz technischer Mängel, beispielsweise mit dem Zerstören der Rakete. Erfahrungsgemäß sind die negativen Stimmen immer lauter als die positiven.

Wer zufrieden ist, hat keinen Grund, das im Internet kundzutun. Daher ist es schwer, zu sagen, wie negativ die Beta tatsächlich ankam. Mit Sicherheit lässt sich festhalten: Die technischen Probleme der Open Beta waren zahlreich und sind für etliche Spieler ein Grund zur Sorge.

Ob sich EAs Aussage zum Beta-Build am Ende bewahrheitet und die Release-Version von Battlefield 2042 technisch in einem besseren Zustand befinden wird, bleibt abzuwarten. Zahlreiche Spieler sind nach der Beta jedenfalls eher abgeschreckt und besorgt.

Wann erscheint Battlefield 2042? Der Shooter soll am 19. November 2021 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4 veröffentlicht werden.

Wie sieht es mit euch aus? Welche Erfahrungen habt ihr mit der Beta von Battlefield 2042 gemacht? Was haltet ihr von den Reaktionen der Spieler und dem Ergebnis der Umfrage? Schreibt uns in den Kommentaren.