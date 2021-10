Battlefield 2042: Alle 10 Waffen und ihre Aufsätze aus der Beta in der Übersicht

Die Open Beta von Battlefield 2042 startet heute und gibt bereits Einblicke in den Shooter. Interessant sind besonders die Waffen und die Vielfalt an Aufsätzen, die ihr während eines Matches anpassen könnt. Wir zeigen euch welche momentan zur Wahl stehen.

Battlefield 2042 soll eine große Auswahl an Waffen bieten, mit denen ihr eure Gegner auf den riesigen Karten des Multiplayer-Shooters bekämpfen könnt. Diese lassen sich mit vielen Aufsätzen bestücken, damit ihr in jeder Situation gut vorbereitet seid.

Wie wechselt man Aufsätze? Das könnt ihr in der Partie über ein simples Plus-Menü machen. Dafür müsst ihr auf dem PC einfach “T”, auf PlayStation mit der L1-Taste und auf Xbox mit LB gedrückt halten.

Für den Nah-, Mittel- oder sogar Fernkampf ist alles dabei. Es handelt sich hier um 10 Waffen, die wir euch auflisten. Sollten weitere enthüllt werden, werden wir die Liste für euch aktualisieren.

PBX-45 – Maschinenpistole

Was ist das für eine Waffe? Hierbei handelt sich um eine MP für kurze Distanz. Mit den richtigen Aufsätzen könnt ihr sie dennoch auf Reichweite trimmen, aber überschätzt euch nicht. Ihr Rückstoß ist aggressiv, daher solltet ihr darauf achten beim Feuern der Richtung entgegenzuwirken. Kommen wir nun zu den Aufsätzen:

Visiere

Iron Sight – Standart Visier

K8 Holo – für Mittlere Distanz

Maul Hybrid 1.5-3X – für Fernkampf

Magazine

Standard Issue – Standart Magazin

High-Power – Magazin mit Vollmantelgeschosse

Griffe

Factory Mounts – Keinen Griff

Cobra Grip – Standart Griff

Flashlight – Taschenlampe

Waffenläufe

Factory Barrel – Standartlauf

Wrapped Suppressor – Schalldämpfer

Extended Barrel – Erweitererter Lauf

K30 – Maschinenpistole

Was ist das für eine Waffe? Eine MP mit einer rasanten Feuerrate, die für den Nahkampf gebaut wurde. Sie besitzt ein hohes Handling welches euch ermöglicht sie schneller zu ziehen, nachzuladen und schnell in eure Zielvorrichtung zu wechseln. Alles in allem eine gute Waffe für Draufgänger.

Visiere

K8 Holo – für mittle Distanz

Fusion Holo – für mittlere Distanz

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

High Power – Magazin mit Vollmantelgeschosse

Extended Mag – erweitertes Magazin

Griffe

Factory Mouts – Kein Griff

Cobra Grip – Standart Griff

Flashlight – Taschenlampe

Waffenläufe

Factory Barrel – Standartlauf

6KU Suppressor – Schalldämpfer

M5A3 – Sturmgewehr

Was ist das für eine Waffe? Ein präzises und schnell feuerndes Sturmgewehr mit einem großen Magazin. Sie besitzt sehr ausbalancierte Statuswerte. Mit dieser Waffe könnt ihr bei jeder Distanz punkten, vorausgesetzt ihr benutzt die richtigen Aufsätze.

Visiere

Maul Hybrid 1.5-3X – für Fernkampf

Fusion Holo – für mittlere Distanz

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

High-Power – Magazin mit Vollmantelgeschosse

Close Combat – für den Nahkampf

Standard Issue – Standart Magazin

Griffe

40MM HE – Granatenwerfer

Cobra Grip – Standart Griff

Factory Mounts – Kein Griff

Waffenläufe

Acrom Tactical Muzzle Brake – Taktischer Lauf

Extended Barrel – Erweiterter Lauf

Factory Barrel – Standart Lauf

AK-24 – Sturmgewehr

Was ist das für eine Waffe? Eine Kalaschnikow aus dem Hause EA. Dieses Gewehr bietet eine gute Schlagkraft gefolgt von einer überragenden Reichweite, die sich mit Mods noch erweitern lässt. Eine Waffe die eher für den Mittel- bis Fernkampf geeignet ist.

Visiere

Maul Hybrid 1.5-3X – für Fernkampf

Bravo 3X – für Fernkampf

K8 Holo – für mittlere Distanz

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

High-Power – Magazin mit Vollmantelgeschosse

Standard Issue – Standart Magazin

Griffe

Flashlight – Taschenlampe

Cobra Grip – Standart Griff

Factory Mounts – Kein Griff

Waffenläufe

Factory Barrel – Standart Lauf

LCMG – Leichtes Maschinengewehr

Was ist das für eine Waffe? Dieses Maschinengewehr hat ein gigantisches Magazin, verzieht kaum und besitzt eine hervorragende Reichweite. Falls ihr euch keine Gedanken über euer Magazin machen wollt, wählt dieses MG aus und ihr werdet merken, dass ihr einen verlässlichen Gehilfen an eurer Seite haben werdet.

Visiere

Shan 2.5X – für Fernkampf

Fusion Holo – für mittlere Distanz

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

Anti-Materiel Rounds – Magazin mit panzerbrechende Geschosse

Standard Issue – Standart Magazin

Griffe

Cobra Grip – Standart Griff

Factory Mounts – Kein Griff

Waffenläufe

6KU Suppressor – Schalldämpfer

Acrom Tactical Muzzle Brake – Taktischer Lauf

Factory Barrel – Standart Lauf

DM7 – Infanteriegewehr

Was ist das für eine Waffe? Die DM7 ist ein Infanteriegewehr, welches einzelne Schüsse abgibt und das auf sehr weite Entfernungen punkten kann. Falls ihr eine Waffe sucht, die eher auf präzises Handeln statt auf aggressives Vorgehen wert legt, ist das eure beste Wahl.

Visiere

TV 2X – für Fernkampf

K8 Holo – für mittlere Distanz

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

High-Power – Magazin mit Vollmantelgeschosse

Anti-Materiel Rounds – Magazin mit panzerbrechende Geschosse

Standard Issue – Standart Magazin

Griffe

Flashlight – Taschenlampe

Cobra Grip – Standart Griff

Factory Mounts – Kein Griff

Waffenläufe

Tactical Compensator – Taktischer Lauf

Wrapped Suppressor – Schalldämpfer

Factory Barrel – Standart Lauf

SWS-10 – Scharfschützengewehr

Was ist das für eine Waffe? Ein Kammerlader-Scharfschützengewehr mit hoher Reichweite, Präzision und Schlagkraft. Das momentan einzige Scharfschützengewehr besitzt viele Aufsätze für Nah und Fernkampf. Falls ihr eher auf der Lauer legt und euren Kameraden den Rücken freihaltet, fällt eure Wahl sicherlich auf dieses Schmuckstück.

Visiere

Raven 4X – für mittle Distanz

M11 6X – für Fernkampf

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

Close Combat – für den Nahkampf

Standard Issue – Standart Magazin

Griffe

Flashlight – Taschenlampe

Cobra Grip – Standart Griff

Factory Mounts – Kein Griff

Waffenläufe

6KU Suppressor – Schalldämpfer

Acrom Tactical Muzzle Brake – Taktischer Lauf

Factory Barrel – Standart Lauf

MCS-880 – Schrotflinte

Was ist das für eine Waffe? Die einzige Pumpgun in der Beta ist die MCS-880. Wie es sich für eine Pumpe gehört besitzt, sie nicht so eine bemerkenswerte Reichweite, dennoch kann sie im Nahkampf mit einer zerstörerischen Schlagkraft punkten.

Falls ihr dennoch auf Reichweite gehen wollt benutzt das zweite Magazin. Mit diesem verschießt ihr keine Schrotpatronen, sondern Hartmetall Geschosse. Diese werden eine weitere Distanz zurücklegen, die Standard-Munitionsauswahl.

Visiere

Fusion Holo – für kurze Distanz

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

Slug Shell – Hartmetall Geschosse

#01 Buckshot – normale Schrotpatronen

Griffe

Flashlight – Taschenlampe

Cobra Grip – Standart Griff

Factory Mounts – Kein Griff

Waffenläufe

Existieren bislang noch keine

G57 – Sekundärwaffe

Was ist das für eine Waffe? Hierbei handelt es sich um eine halbautomatische Pistole. Sie lässt sich schnell ins Visier blicken und nachladen geht auch fix. Das Gute an dieser Waffe ist der Feuermodus, der sich wechseln lässt. Falls ihr also mehrere Kugeln nacheinander abfeuern und euren Spielstil auf jede Situation angepasst haben wollt ist das euer Mann.

Visiere

Fusion Holo – für kurze Distanz

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

Standard Issue – Standart Magazin

Griffe

Factory Mounts – Kein Griff

Waffenläufe

Factory Barrel – Standart Lauf

M44 – Sekundärwaffe

Was ist das für eine Waffe? Der Klassiker unter den Handfeuerwaffen darf auch nicht fehlen. Die M44 oder 44. Magnum ist eine Handfeuerwaffe mit herausragenden Stats jedoch niedrigem Handling. Sucht ihr also eine Sekundärwaffe, die mit gezielten Schüssen eure Gegner schnell zu Fall bringt, haltet euch an diese Wumme.

Visiere

Raven 4X – für Fernkampf

Iron Sights – Standart Visier

Magazine

High-Power – Magazin mit Vollmantelgeschosse

Anti-Materiel Rounds – Magazin mit panzerbrechende Geschosse

Griffe

Factory Mounts – Kein Griff

Waffenläufe

Factory Barrel – Standart Lauf

Wenn ihr Gameplay zu den Waffen sehen wollt, könnt ihr sie auch hier im Video von Arekkz Gaming anschauen:

Was ist in der Beta spielbar? Ihr könnt euch im Modus Eroberung auf der Map Orbital erstmals in die Schlacht stürzen. Dabei könnt ihr die vier Spezialisten und ihre Gadgets testen.

Wenn ihr wissen wollt, was euch sonst noch alles in der Open Beta erwartet, findet ihr hier auf MeinMMO eine Zusammenfassung mit allen Infos zur Open Beta.

Mit weiteren Waffen braucht ihr voraussichtlich nicht vor dem offiziellen Release von Battlefield 2042 zu rechnen. Der Multiplayer-Shooter soll am 19. November erscheinen.

Dann könnt ihr auf dem PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4 mit dem restlichen Arsenal herumexperimentieren.

Zunächst könnt ihr aber einen Blick auf die Open Beta werfen, die heute startet. Alle aktuellen Infos dazu findet ihr in unserem Live-Ticker zu Battlefield 2042.