Battlefield 2042 ist endlich da: So ist die Stimmung am Tag 1 der Beta

Heute startete die Early-Access-Phase der Beta zu Battlefield 2042. Wie der Release-Tag verlief und was die ersten Spieler sagen, fasst MeinMMO für euch zusammen.

So lief der erste Beta-Tag: Insgesamt lief es heute vergleichsweise ruhig. Dennoch lief dieser Start nicht reibungslos. Neben Problemen mit dem Early-Access-Zugang im Zusammenhang mit der EA-Play-Mitgliedschaft gab es auch zahlreiche Login-Probleme wegen eines “Unknown Error”-Bugs.

Dementsprechend konnten sich zahlreiche Spieler zeitweise oder sogar gar nicht einloggen. Dennoch gibt es schon zahlreiche Spieler, die einige Runden auf der Orbital-Karte drehen konnten und auch zahlreiche Reaktionen teilten.

Wir fassen geben euch eine Übersicht zu den ersten Stimmen und wie die Beta zum Start bei einigen Spielern ankommt. Bisher fällt das Feedback ziemlich durchmischt aus.

Zahlreiche Probleme, aber auch positive Stimmen zur Beta

Woher kommen die Reaktionen? Wir sammeln zahlreiche Kommentare aus dem offiziellen Subreddit, von bekannten Twitter-Kanälen mit Bezug zu Battlefield ausgewertet.

Insgesamt lässt sich aus dem Feedback sowohl Gutes, als auch Schlechtes entnehmen. Da es sich um den ersten Tag der Beta handelt, ist es noch zu früh, ein Fazit zu ziehen.

So kommt die Beta bisher an: Es ist schwierig, das Beta-Feedback in positiv und negativ aufzuteilen. Während nämlich einige Spieler die Grafik und Performance loben, haben andere Spieler massive Probleme mit der Stabilität und zahlreiche Grafik-Glitches.

Die Unterschiede werden durch Diskussionen auf Twitter deutlich. RG3T Company schreibt dazu: “Das Spiel sieht auf PS5 super aus und läuft für mich flüssig.” (via Twitter)

Reckless-WOLF entgegnet deutlich: “Das Spiel läuft auf PS5 überhaupt nicht gut.” Die Probleme scheinen nicht nur PS5-Spieler, sondern auch Leute auf PC und Xbox-Konsolen zu betreffen. Keine Plattform scheint technisch rund zu laufen.

Dabei scheint die Hardware kein entscheidender Faktor zu sein. Aus den Reaktionen geht hervor, dass auch Highend-PCs mit Performance-Problemen und FPS-Drops zu kämpfen haben.

EA begründet das mit dem Beta-Build (via reddit), der wohl mehrere Monate alt sein soll. Dementsprechend sollen zum Release zahlreiche auftretende Probleme bereits behoben sein. Das kann aber nichts daran ändern, dass zahlreiche Spieler mit Bugs und Spielfehlern zu kämpfen haben.

Auch Branchen-Insider Tom Henderson ist in der Beta unterwegs und hat mit Problemen zu kämpfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Einige Punkte werden besonders häufig genannt:

Das HUD wird von vielen als Überladen bezeichnet

Sound-Effekte sind in der Beta wohl noch verbuggt

Bots füllen die Partie, wenn es nicht genug Spieler gibt – Das scheint einige zu nerven

Das Waffenhandling fühlt sich für viele nicht gut an

Auch die Map soll zumindest auf PC, PS5 und Xbox Series zu groß sein – Die Kritik gab es schon zuvor

Dennoch gibt es auch zahlreiche positive Stimmen, die Spaß in der Beta haben. So schreibt Fun_Acanthisitta1313: “Ja, das Spiel ist nicht perfekt. […], aber alles in Allem habe ich verdammt viel Spaß […].” Zwar sieht er auch, dass das Spiel in keinem guten Zustand ist. Dennoch überwiege das Positive. (via reddit)

ol7s fasst es ganz gut zusammen: “Das ist die beste, verbuggte Chaos, das ich je gespielt habe. Ich glaube, es wird gut.” (via reddit)

Zahlreiche Spieler sehen es ähnlich und loben Dinge wie den Tornado, der als Zufalls-Event während einer Partie auftauchen kann. Abseits der technischen Probleme haben also auch etliche Tester Spaß am Shooter.

Auf reddit macht ein Post die Runde, in der ein Spieler sogar geschafft hat, sich mit der riesigen Rakete in die Luft zu feuern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Die Stimmen könnt ihr im einzelnen auch in unseren Quellen finden, die wir am Ende des Artikels für euch lassen.

Das Gameplay macht grundsätzlich Spaß, doch der technische Zustand nicht

Die Beta von Battlefield 2042 hat zum Start schon einige Kontroversen verursacht. Während zahlreiche Spieler den technischen Zustand kritisieren, verteidigen andere das Spiel und argumentieren mit dem Beta-Zustand und dass man das so bereits von früheren Battlefield-Ablegern kenne.

Das entspricht auch den Erfahrungen, die MeinMMO-Autor Benedict Grothaus schon vorher machen durfte Hier sind seine Eindrücke zu Battlefield 2042: Ich habe zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder Battlefield gespielt – So war es

Letztlich ist es auch eine Frage der Erwartungshaltung. Erwartet ihr eine reibungslose Beta ohne technische Schwierigkeiten, solltet ihr vielleicht lieber passen.

Wenn ihr aber dennoch Lust habt und euch das Battlefield-Prinzip zusagt, solltet ihr euer Glück vielleicht dennoch versuchen. Ansonsten könnt ihr auch unsere Checkliste zurate ziehen.

Solltet ihr keinen Early-Access-Zugang haben, könnt ihr ab dem 8. Oktober selbst in die Beta schauen. Ab 9 Uhr am Morgen können dann nämlich alle Spieler daran teilnehmen.

Die Beta läuft auf allen Plattformen und endet am 10. Oktober um 9 Uhr. Battlefield 2042 soll dann am 19. November für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5 erscheinen.

Was haltet ihr bisher von der Beta? Konntet ihr schon selbst spielen und hattet ihr ebenfalls technische Probleme? Schreibt uns eure Eindrücke.

