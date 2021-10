Leaker sagt: Der so wichtige Cheat-Schutz von Battlefield 2042 wurde schon vor der Beta geknackt

Wie weit Battlefield 2042 wirklich geht, um Spieler vor Cheatern zu schützen, und wie schlimm die Cheater-Plage in Battlefield 2042 sein wird, muss sich noch zeigen. Die Open Beta startet am 6. Oktober für Vorbesteller und am 8. Oktober für alle. Ihr müsst allerdings nicht unbedingt vorbestellen, um früher mitzumachen:

Einige Programme gehen sogar so weit, die Hardware ganz zu sperren. Man müsste sich also eine neue Konsole oder einen neuen PC kaufen, um nach einem Bann noch zu spielen. Das dürfte selbst mit Betrügereien nicht lohnenswert sein.

Ehrlich, es gibt so etwas wie einen undurchdringlichen Cheat-Schutz nicht. EAC wurde in Apex und Fortnite benutzt, beides beliebte spiele. Klar kommt man da schnell durch. Hacker wissen vermutlich gut, wie das funktioniert. Aber es geht nicht darum, durch zu kommen. Es geht darum, diese Leute aufzuspüren und sie loszuwerden.

So reagieren die Fans: Im subreddit von Battlefield 2042 diskutieren die Fans gerade über die Nachricht. Die meisten zeigen sich nicht überrascht, es sei zu erwarten, dass so etwas passiere. Der Nutzer IIALE34II etwa schreibt:

Was ist das für ein Schutz? Easy Anti Cheat (kurz: EAC) ist der Cheat-Schutz von Epic Games, der auch schon in den EA-Spielen Apex Legends und Star Wars: Squadrons zum Einsatz kommt. Auch Battlefield 2042 setzt auf Easy Anti Cheat und dazu auf einige Maßnahmen , die abschrecken sollen:

