Wie genau läuft die Beta ab? Der Preload läuft bereits und die Early-Access-Phase beginnt am 6. Oktober. Ab dem 8. Oktober startet dann die offene Beta-Phase. Schließlich endet die Beta am 10. Oktober um 9 Uhr.

So funktioniert der Xbox Game Pass: Der Xbox Game Pass gibt euch gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf eine variierende Auswahl an verschiedenen Spielen. Seid ihr ein Erstkäufer, dann gibt’s den Pass schon für 1,- Euro im ersten Monat.

Vorbesteller erhalten am 6. Oktober Zugriff, während die Open Beta erst am 8. Oktober ihre Tore für alle Spieler öffnet. Doch es gibt auch weitere Möglichkeiten, um ohne Vorbestellung früher zu spielen.

So funktioniert der Early Access zur Open Beta: Normalerweise müsst ihr Battlefield 2042 vorbestellen, um früher an der Beta teilnehmen zu können.

Am Mittwoch, dem 6. Oktober, startet die Beta-Phase von Battlefield 2042 in den Early Access. Spieler mit Zugang können, die Beta bereits zwei Tage früher spielen. Hier habt ihr einen Überblick darüber, wie ihr früher testen könnt.

