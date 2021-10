Wann startet die Open Beta? Der Preload findet ab dem 5. Oktober statt. Am 6. und 7. Oktober ist dann die Early-Access-Phase. Anschließend startet die offene Beta-Phase am 8. Oktober und läuft bis zum 10. Oktober um 9:00 Uhr.

Hierzu gibt es aber noch keine konkreten Informationen von Seiten EA oder DICE. Es bleibt also abzuwarten, wie das im fertigen Spiel aussehen wird. Vielleicht erfahren wir mehr dazu auch schon in der Open Beta, die bald startet. Laut einem Insider soll Crossplay nämlich schon da aktiviert sein.

Daher hoffen sie auf getrennte Lobbys, damit man als Controller-Nutzer nicht mit Maus/Tastatur-Nutzern in einer Partie landen kann. Auf reddit schreibt jdp111 dazu: “Wie soll dann Crossplay funktionieren? Wird es einfach Tastatur und Maus und Controller zusammenwerfen? CoD hat eine viel bessere Lösung mit einer bevorzugten Eingabemethode für das Matchmaking.” (via reddit.com )

So reagieren die Spieler: Wie üblich gibt es die klassische “Controller vs. Maus/Tastatur”-Debatte. Viele Konsolen-Spieler sind enttäuscht über die fehlende Funktion, da sie sich nun im Nachteil gegenüber PC-Spielern sehen.

Der Grund dafür liegt in den großen Unterschieden zwischen den Versionen der alten Konsolen zu den neuen und dem PC. So werden beispielsweise wegen der technischen Limitierungen deutlich weniger Spieler pro Partie aufeinander treffen, außerdem fallen die Maps kleiner aus.

So funktioniert Crossplay in Battlefield 2042: Das Feature ist bereits nur in eingeschränkter Form verfügbar:

Woher stammt die Info? In einem Blog-Post auf der offiziellen Steam-Seite zu Battlefield 2042, in dem es sich auch um die Anti-Cheat-Maßnahmen dreht, bestätigt Entwickler DICE: Zum Start gibt es auf Konsolen keine Unterstützung für Maus und Tastatur.

