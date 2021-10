Ab dem 8. Oktober können dann alle Spieler an der Open Beta teilnehmen. Sie endet anschließend am 10. Oktober um 9:00 Uhr.

In dieser Nachricht ist die Rede von 18,81 GB Downloadgröße. Womöglich handelt es sich dabei um die Angabe zur Xbox Series X|S oder dem PC. Die Download-Größe entspricht wohl auch eher dem Umfang der Open Beta. Den hat EA nun auch enthüllt. (via ea.com )

Insert

You are going to send email to