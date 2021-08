Battlefield 2042 sucht tausende Spieler für den Playtest – So habt ihr eine Chance

Hat es mit der Teilnahme an der Alpha nicht geklappt, könnt ihr an der Open Beta im September teilnehmen. Ihr müsst Battlefield 2042 auch nicht kaufen, um mitmachen zu können. Nach Aussage der Entwickler ist die Open Beta wirklich „offen“ und jeder interessierte Spieler kann seine Waffe ins Spiel einbringen. Auch Spieler auf PS4 und Xbox können reinschnuppern.

Welcher Content während Alpha zur Verfügung steht, lässt sich aktuell nicht sagen. Die Gameplay-Säulen von Battlefield 2042 bilden 3 verschiedene Modi – All-Out-Warfare, Hazard und Portal. Womöglich steht in den verschiedenen Sessions unterschiedlicher Content zum Testen bereit. Was als sicher gilt: Die Crossplay-Funktion soll während der Alpha bereits aktiviert sein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie läuft der Test ab? Die Alpha startet am 12. August und läuft voraussichtlich bis zum 16. August. Die US-Seite „VideoGamesChronicle“ will erfahren haben, dass der Playtest in insgesamt 6 Sessions abläuft – 5 Sessions mit je 3 Stunden Spielzeit und eine Session mit 9 Stunden Spielzeit ( via videogameschronicle ). Das wären 24 Stunden Spielzeit im Laufe von 4 Tagen.

Alle bekannten Klassen-Spezialisten in Battlefield 2042 und was sie drauf haben

Ihr müsst im Rahmen der Anmeldung einige Infos über euch hinterlegen. EA möchte beispielsweise einschätzen können, wie viel ihr spielt oder welche Art von Spielen ihr mögt. So möchten die Entwickler sichergehen, dass ihre Playtests von verschiedenen Spieler-Typen erlebt werden, die dann womöglich neue Sichtweisen in die Entwicklung einbringen.

Worum gehts? Der neue Shooter Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober und startet vorher noch ein paar Testphasen, um die wichtigsten Spiel-Elemente unter Hochdruck zu testen. Das beginnt mit einer Alpha, dem Technical Playtest. Vom 12. bis zum 16. August können ausgewählte Spieler ihre ersten Runden in Battlefield 2042 drehen – allerdings dürfen sie dann nicht über die Alpha sprechen, das Ganze unterliegt einer Verschwiegenheitserklärung.

So langsam wird es Wirklichkeit: Battlefield 2042 kommt im Oktober und startet am 12. August einen ersten Test mit „normalen“ Spielern. Es handelt sich dabei um eine geschlossene Alpha-Phase, die EA „Technical Playtest“ nennt. MeinMMO zeigt euch die Details und wie ihr eine Chance habt, dort mitzumachen.

Insert

You are going to send email to