Battlefield 2042: Fans wegen Leaks zum Alpha-Gameplay begeistert und besorgt

Nach 1000 Stunden in BFV und MW2019, sowie einigen Matches in Battlefield 2042, muss ich sagen, es ist wie ein Baby aus beidem. Werde das vorbestellen.

Wenn ihr lest, was Leute mit Zugriff auf die Alpha sagen, dann läuft es wohl sehr schlecht.

Ich bin so froh, dass es so aussieht, als hätten sie das Movement von Battlefield 5 übernommen. Ehrlich gesagt, ist es das Beste in der ganzen Serie.

Es ruckelt und zuckelt: Auf Twitter und Reddit kreiden einige User den technischen Stand von Battlefield 2042 an. Ihrer Meinung nach sieht das noch zu unfertig aus für einen baldigen Start. Zur Erinnerung: Battlefield 2042 soll am 22. Oktober 2021 erscheinen. Der Release liegt damit weniger als 3 Monate in der Zukunft.

Das zeigt ein Streamer: Das größte Leck verursachte ein chinesischer Streamer, der sein Gameplay live mit hunderten Zuschauern teilte. Davon könnt ihr noch immer Aufnahmen im Netz finden (via Streamable ). Hier zu sehen ist eine Schlacht auf der ,,Raketen-Launch-Map”, die als einzige in Alpha spielbar ist.

Was ist passiert? Vom 12. bis zum 15. August haben wenige Tausend ausgewählte Spieler das Glück, an einer geschlossenen Alpha von Battlefield 2042 teilzunehmen. Damit von der unfertigen Version nichts ins Netz gelangt, mussten die Teilnehmer einer Geheimhaltungsvereinbarung (kurz: NDA) zustimmen. Trotzdem schwappen jetzt viele Screenshots und minutenlange Videos ins Netz.

Der geschlossene Alpha-Test von Battlefield 2042 befindet sich in voller Fahrt. Einige Spieler nehmen es mit der geforderten Verschwiegenheit aber nicht so genau und posten Screenshots und Videos, die die Fanbase spalten.

