Battlefield 2042 zeigt Kurzfilm vor Release, sammelt 70.000 Likes in 1 Stunde

Battlefield 2042 hat einen neuen Kurzfilm veröffentlicht, welcher die Geschichte des kommenden Shooters genauer beleuchtet. Die große Enthüllung: offenbar spielt Battlefield 2042 in der gleichen Welt wie Battlefield 4, denn die Hauptfigur spielt wieder eine Rolle. Die Community ist aus dem Häuschen.

Was ist das für ein Kurzfilm? Das kurze Werk trägt den schlichten Titel „Exodus“ und umreißt die Geschichte, die zu den Geschehnissen in Battlefield 2042 führt. Nach dem Zusammenbruch der Welt finden sich viele Menschen ohne Staatszugehörigkeit wieder, werden zu „No-Pats“.

Der Anführer dieser Gruppe will einen geheimnisvoller Koffer mit Informationen sichern, wird dabei aber gestört. Schon nach wenigen Augenblicken zeigt sich: Es handelt sich bei dem Anführer um Kimble „Irish“ Graves, den Protagonisten aus Battlefield 4.

Dieser trifft in der Szene auf seinen alten Kameraden Clayton „Pac“ Pakowski, den er gefangennimmt, um ihn auf das Flüchtlingsboot zu bringen, mit dem er unterwegs ist.

Dort kommt es jedoch kurz darauf zu einem Angriff, in welchem Soldaten das Boot angreifen und die Informationen an einen vermeintlichen Terroristen weiterleiten wollen, der nur als „Oz“ bekannt ist. Graves befürchtet, dass dadurch der dritte Weltkrieg ausgelöst wird und versucht, es zu verhindern – aber scheitert.

Nachdem die Daten gesendet werden, sieht er nur noch einen Ausweg, um den Krieg zu verhindern: mitzumischen.

Kurzfilm zeigt Hauptfigur aus Battlefield 4, sorgt für Begeisterung

Wie kommt der Kurzfilm an? Beriets nach nur 30 Minuten hat das Video über 56.000 Likes angesammelt und wurde über 235.000 Mal aufgerufen, nach einer Stunde steht das Video bei 70.000 Likes und 372.000 Aufrufen.

Allerdings hatte die Premiere auch eine Woche Vorlauf und die Community hat entsprechend viel Hype aufgebaut. Unter Fans ist vor allem das Auftreten von Irish ein „Gänsehaut“-Moment, wie es SnekuL_Xfire11 schreibt (via YouTube.com).

Irish ist dabei mehr als nur eine wiederkehrende Figur, sondern bedeutet noch mehr für den kommenden Shooter.

Was bedeutet Irish für Battlefield 2042? Aus dem Hauptdarsteller leitet die Community ab, dass Battlefield 2042 in der gleichen Zeitlinie spielt wie Battlefield 4, also einige Jahre nach den Geschehnissen dort.

Dazu gehört etwa auch, dass die Wahl der Spielerinnen und Spieler am Ende von Battlefield 4 nun zum Kanon geworden ist. In der letzten Mission habt ihr die Wahl, ob ihr Irish opfert oder die chinesische Agentin Hannah. Offenbar war Hannah hier die beliebtere Wahl, da sie im neuen Kurzfilm nicht auftaucht, Irish jedoch schon.

Irish selbst ist in Battlefield 2042 nicht mehr einfach nur ein Marine, sondern der Kommandant des No-Pat-Schiffs „Exodus“. Er wird auch einer der spielbaren Spezialisten, der mobile Deckung aufbauen und explosive Projektile kontern kann sowie Rüstung für Kills bekommt.

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S, eine Beta wird vorab stattfinden. Mehr zum neuen Shooter der beliebten Reihe erfahrt ihr in unserem Hub auf MeinMMO: Battlefield 2042: Alle Infos zum Multiplayer-Shooter – Release, Beta, Systemanforderungen