Battlefield 2042 prophezeit: Deutschland geht bankrott, EU löst sich auf – Ist nicht politisch

Der neue Shooter Battlefield 2042 spielt in einer Zukunft, in der es um die Welt nicht gut bestellt ist. Die Klima-Katastrophe ist in vollem Gang, Millionen von Flüchtenden treibt es durch die Welt, Deutschland ist bankrott, die Europäische Union hat sich aufgelöst. Von Entwickler DICE heißt es: Das sei nicht als politischer Kommentar gemeint. Das stehe im Zeichen des Gameplays.

In diesem Szenario spielt Battefield 2042: Im Vorfeld der E3 2021 gab es nun den großen Reveal von Battlefield 2042. Die Macher des SF-Shooters, DICE, haben eine Timeline veröffentlicht, was in der Welt des Shooters passiert, bevor die Spieler einsteigen:

Die Welt ist durch die „größte Krise der Menschheitsgeschichte“ gezeichnet, den Klimawandel. Die Lage der Welt ist geprägt vom steigenden Meeres-Spiegel und Hurricanes, die so stark sind wie nie zuvor.

Im Januar 2034 bricht eine „weltweite Lebensmittel- und Treibstopfknappfheit“ aus. Der Ressourcen-Mangel löst die „zweite große Depression“ aus, eine riesige Weltwirtschafts-Krise

Vom August 2035 heißt es dann: „Europäische Union löst sich nach dem Staatsbankrott Deutschland offiziell auf“

Letztlich führt die katastrophale Entwicklung der 2030er Jahre dazu, dass 1,2 Milliarden Menschen staatenlos werden (No-Pats). Die USA und Russland, als verbliebene Supermächte, rekrutieren dann aus den No-Pats „Elite-Einsatzkommandos“ und schicken sie in Kämpfe um die letzten Ressourcen

Kein „sozialer Kommentar“, nur ein tolles Setting

Das sagt EA dazu: In einem Interview mit IGN wird der Design Director, Daniel Berlin, damit konfrontiert, dass Battlefield 2042 schon viel politischen Zündstoff bietet: Staatenlose Bürger, der Klimawandel. Man fragt ihn, ob das ein „sozialpolitischer Kommentar“ sei.

Berlin antwortet:

„Für uns ist das rein ein Multiplayer-Spieler. Wir sind diesen Weg gegangen, um eine Erzählung zu finden, bei der wir die Welt durch die Augen eines No-Pats zeigen können. Wir wollen mehr Spektakel reinbringen und größere Ereignisse passieren lassen. Das Setting passt perfekt. Es passt zur Größe und gibt uns Gründe, uns über die ganze Welt zu wegen. Es dient nur Gameplay-Zwecken.“ Daniel Berlin, Design Director

Star-Entwickler glaubt, sein letztes Spiel floppte auch, weil es zu politisch korrekt war

So sind die Reaktion: Der Interviewer bezweifelt im Artikel, dass Berlin seine Antwort selbst glaubt. Auch bei Far Cry 6 habe man gespürt, dass Spiele zwar politische Themen behandeln, aber das dann leugnen. Es heißt: “Die Publisher wollen, dass die Spieler ihren eigenen Augen nicht trauen.”

Auch auf reddit reiben sich einige Nutzer die Augen: Ein Nutzer sagt, das sei wie bei The Division 2. Ubisoft mache ein Spiel mit Pandemie, das vor Waffen nur so strotzt, und sagen dann, sie hätten kein politisches Statement gemacht. Die “rückgratlosen Spiele-Firmen” hätten offenbar Angst davor, dass Trump-Anhänger ihre Spiele nicht kaufen.

Ein anderer sagt: Er könne DICE gut verstehen, dass sie sich von allem distanzieren, was irgendwie als “politisch” oder “spaltend” gesehen werden könnte, nach dem Drama um kämpfende Frauen in Battlefield 5.

Politische Haltung gilt bei Videospielen offenbar als “Kassengift”

Das steckt dahinter: Das zeigt einmal mehr, wie sensibel EA und Dice für solche Themen mittlerweile sind. Denn mit einem „klaren politischen Kommentar“ zu Gleichberechtigung haben sie sich bei Battlefield 5 ziemlich die Finger verbrannt.

Jetzt haben sie zur Klima-Katastrophen eine pragmatische Einstellung: Macht sich einfach gut, als Hintergrund für unseren Shooter. Als politisches Statement „Passt mal auf die Umwelt auf“, will man das aber nicht verstanden wissen

Es gibt ein legendäres Zitat des Basketballers Michael Jordan, warum er sich selten zu Politik äußert “Republicans buy sneakers, too” – Jordan wollte sich mit Aussagen zu seinen politischen Überzeugungen nicht das Geschäft mit seinen Sportschuhen kaputt machen. Denn auch Anhänger “der anderen Partei” sollten seine Kunden bleiben.

Dieser Slogan gilt für die Spiele-Industrie offenbar noch heute.

Trailer zu Battlefield 2042 hat jetzt schon doppelt so viele Likes wie der verhasste Trailer zu BF5