Battlefield 2042 enthüllt Release der Open Beta – An diesen Tagen könnt ihr spielen

Im November soll der Shooter dann auf PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Besitzer einer PS4 oder Xbox One müssen sich aber mit einigen Unterschieden zu den neueren Konsolen zufriedengeben . Das wird wahrscheinlich auch bei der Beta der Fall sein.

Wann erscheint Battlefield 2042? Das volle Spiel soll am 19. November erscheinen. Der Release wurde zuvor verschoben, ursprünglich sollte Battlefield 2042 bereits am 22. Oktober erscheinen.

Bedenkt, dass sich die Anforderungen bis zur Open Beta und zum Release noch ändern können. So habt ihr zumindest schon einmal eine grobe Vorstellung davon, was euer PC draufhaben muss.

Was steckt in der Beta? Das ist aktuell noch nicht bekannt. Bisher gab es nur eine technische Alpha, in der die Map “Orbital” spielbar war. Abseits davon wissen wir nicht viel, da der Playtest unter Geheimhaltung stand und nur durch Leaks Informationen nach außen gelangt sind.

Wie kann ich früher spielen? Um an der Early-Access-Phase teilzunehmen und so schon früher zu spielen, müsst ihr Battlefield 2042 entweder vorbestellen oder ein EA-Play-Abo haben.

Wann startet die Beta? Laut Ankündigung startet die Beta in der kommenden Woche. Spieler mit Early-Access-Zugang können früher loslegen, zwei Tage später ist die Beta für alle Spieler verfügbar. (via Twitter )

