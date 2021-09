Die Beta von Battlefield 2042 startet schon nächste Woche, behauptet ein Leak

Zuletzt machte sich Unruhe in der Community breit, da es so gut wie kein Lebenszeichen von Battlefield 2042 gab – “Es ist einfach merkwürdig”

Was haltet ihr von den Infos? Würdet ihr die Open Beta spielen? Passt der vermeintliche Zeitraum für euch oder findet ihr, das zu kurz? Schreibt uns in die Kommentare.

Zum Vergleich: Die Beta von Call of Duty: Vanguard war vom 18. bis zum 22. September für alle Spieler verfügbar. Diese konnten also ohne Extra-Vorbestellung oder dergleichen bis zu 4 Tage lang zocken. Anfänglich geplant waren jedoch auch hier nur 2 Tage für die Open Beta, die nach einer Verlängerung auf 4 Tage hoch ging.

Der Release von Battlefield 2042 wurde in der Zwischenzeit verschoben, was wohl auch für die Beta gilt. Ein Statement dazu gab es von EA seit dem aber noch nicht.

Was ist dran an dem Datum? Aktuell ist das schwer abzuschätzen. Ursprünglich sollte die Beta von Battlefield 2042 bereits im September erscheinen, doch nach wie vor wurde kein genauer Zeitraum angekündigt.

Was ist das für ein Leak? Die Infos stammen von der chinesischen Seite Bilibili. Das ist eine große, bekannte Website in China, die sich auf Comics, Videospiele und andere Inhalte spezialisiert.

