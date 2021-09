Battlefield 2042: Bekannter Insider verrät Datum für Beta-Start, aber kann EA den halten?

EA lässt mit neuen Infos zur Open Beta von Battlefield 2042 auf sich warten. Noch immer gibt es keinen Starttermin. Der Insider Tom Henderson ist sich derweil sicher: Anfang Oktober soll es so weit sein. Doch die Spieler sind vorsichtig mit ihrer Vorfreude.

Wann soll die Beta zu Battlefield 2042 starten? Von offizieller Seite gibt es dazu nach wie vor keinen Termin. EA wollte eigentlich in dieser Woche Neuigkeiten verkünden, nachdem letzte Woche der Release von Battlefield 2042 verschoben wurde. Ursprünglich sollte die Beta offenbar im September kommen, das gilt jetzt natürlich als äußerst unwahrscheinlich.

Nun ist es Freitag, der 24. September und noch immer gibt es dazu keine Infos vom Publisher. Der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson hat nun aber nochmals ein Datum genannt, das er offenbar für relativ sicher hält:

Am 4. Oktober soll es ein Presse-Event geben, bei dem Content Creator und Medien einen Einblick in die Beta erhalten.

Am 6. Oktober soll die zweitägige Early-Access-Phase beginnen.

Am 8. Oktober startet die Beta dann für alle.

Das Datum nannte er bereits vor einigen Tagen als möglichen, neuen Release für die Open Beta. Dort nannte er interne Datem als Quelle für die Info. Dieses Mal beruft er sich offenbar auf E-Mails, die angeblich an Content Creator und Medien versendet wurden und die das Datum nochmal bestätigen.

Spieler bleiben auch beim neuen Datum skeptisch

Wie vertrauenswürdig ist das? Henderson gilt schon lange als bekannter Insider und enthüllte einige Details von Battlefield 2042 weit vor der Ankündigung. Dazu gehörten beispielsweise das Setting in der Zukunft, oder der Portal-Modus, der noch später angekündigt wurde.

Dennoch sind die Spieler auch bei dem neuen Datum skeptisch.

Wie reagieren die Spieler auf die Insider-Infos? Viele sind einfach nur besorgt, da sich EA nach wie vor sehr bedeckt hält, was die Beta angeht. Henderson ist im Prinzip gerade ihre einzige Möglichkeit, neue Infos zu bekommen, auch wenn diese nicht immer sicher sind.

Dennoch glauben viele erst daran, dass die Beta kommt, wenn sie auch wirklich erschienen ist. Denn Henderson war sich auch schon bei einem anderen Datum sehr sicher. Vor einigen Wochen nannte er den 22. September als wahrscheinlichen Start für die Open Beta.

Das war laut seinen Quellen auch das geplante Datum, wurde dann aber intern verschoben und anschließend folgte die Verschiebung von Battlefield 2042.

Somit zweifeln sie nicht am Insider selbst, sondern eher daran, dass EA seinen eigenen Zeitplan einhalten kann. Letztlich kann man nur abwarten, ob und wann EA offizielle Infos zur Beta rausgibt. Eine Übersicht mit Allem zur Open Beta von Battlefield 2042 findet ihr hier – Start, Anmeldung, Download

Auf welchen Plattformen soll die Open Beta erscheinen? Geplant ist ein Release für alle Plattformen, auf denen auch das volle Spiel erscheint: PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Eine Aktualisierung im PlayStation-Store hat einige Fans allerdings in Sorge versetzt. (via mp1st.com). Denn dort fehlte der Early-Access-Zugang zur Beta für PS4 als Vorbesteller-Bonus. Das stellte sich jedoch lediglich als Fehler im Store heraus, wie der Community Manager auf Twitter bestätigt hat. (via Twitter)

Wann soll Battlefield 2042 eigentlich erscheinen? Der Shooter wurde vom 22. Oktober auf den 19. November verschoben. Wenn es dabei bleibt, könnt ihr euch spätestens Ende November in die Schlachten mit bis zu 128 Spielern auf einer Map stürzen.

Was haltet ihr eigentlich von der Sache? Werdet ihr an der Beta teilnehmen? Geht euch das Hin und Her um den Start auf die Nerven? Schreibt uns eure Meinung.