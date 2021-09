Battlefield 2042: Reaktionen auf verschobenen Release – „harte Wahl für Shooter-Fans“

Nach der Release-Verschiebung von Battlefield 2042 diskutiert die Community über die Nachricht und das neue Datum. MeinMMO zeigt euch einige Reaktionen und wie die Entscheidung von EA und DICE ankommt.

Was ist passiert? Nachdem es einige Gerüchte gegeben hatte, wurde am 15. September offiziell bestätigt: Battlefield 2042 erscheint nicht wie geplant am 22. Oktober. Stattdessen wird der Shooter am 19. November veröffentlicht. Die Gerüchte gingen sogar von einem Release in 2022 aus, was sich nicht bewahrheitet hat.

Warum wurde Battlefield 2042 verschoben? Die Entwickler teilten eine persönliche Botschaft und nannten unter anderem die Corona-Pandemie als Grund für “unvorhergesehene Herausforderungen”. Nachdem man lange gehofft habe, den Zeitplan einhalten zu können, muss man sich nun eingestehen, dass es nicht möglich sei.

Man wollte die zusätzliche Zeit nutzen, um das Spiel weiter zu optimieren und zu polieren. Die Spieler reagieren unterschiedlich auf die Begründung und befürchten außerdem, dass das neue Datum für Probleme sorgen könnte.

Hier könnt ihr zuvor die offizielle Mitteilung von DICE lesen:

Endlich Klarheit – Reicht die Begründung?

Was sagen die Spieler zur Verschiebung? Die Reaktionen fallen sehr unterschiedlich aus. Von Verständnis bis Enttäuschung oder Wut ist alles dabei.

Die meisten Spieler sind aber hauptsächlich froh darüber, dass nun Klarheit zur Situation herrscht. Viele störten sich an der Funkstille seitens EA und der Entwickler und wollten einfach nur wissen, wie es um das Spiel steht.

FireFox72 schreibt dazu: “Obwohl es nervt, wenigstens ist es eine Bestätigung, damit die Leute aufhören, deswegen zu stressen.” (via reddit.com)

MeinMMO-Leser Ähre meint: “Auch wenn ich mich seit Ewigkeiten mal wieder richtig auf ein Battlefield freue, find ich’s gar nicht so schlimm. So hab ich wenigstens mehr Zeit für New World. Solange denen ein Monat reicht, um die Probleme in den Griff zu bekommen, dann bitte.”

Grundsätzlich gibt es eine Diskussion darum, ob die Corona-Pandemie tatsächlich als Entschuldigung für die Verschiebung herhalten kann. Während zahlreiche Spieler Verständnis für diese Begründung aufbringen, zweifeln andere daran, dass Homeoffice wirklich das Problem sei.

Die Pandemie läuft nun seit über 1,5 Jahren, müsste sich EA nicht schon längst arrangiert haben? MeinMMO-Leser Lightningg schreibt dazu: “Man kann es echt nicht mehr lesen. Und dann kurz vor Release wieder Corona die Schuld geben, als wüsste man das erst seit gestern. Einfach lächerlich. Ist ja schon ein richtiger Trendsetter geworden, Spiele kurz vor Release immer wieder zu verschieben.”

Leser Resal meint dazu: “Und manche verstehen wohl immer noch nicht, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und ein Großteil der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet. Wer schon mal im Homeoffice gearbeitet hat, weiß, dass das selbstverständlich nicht vergleichbar ist mit der Arbeit im Büro.”

Battlefield 2042 erscheint jetzt genau zwischen zwei anderen Shooter-Giganten

Wer ist die Konkurrenz? Ein interessanter Punkt wird jedoch im Gaming-reddit diskutiert, denn das neue Release-Datum am 19. November verschärft die Konkurrenz-Situation unter den drei großen Shootern, die im November und Dezember erscheinen:

Call of Duty: Vanguard erscheint offiziell am 5. November

Battlefield 2042 hat seinen Release jetzt zwei Wochen später, am 19. November

Halo Infinite erscheint knapp 3 Wochen später, am 8. Dezember

Somit haben wir drei riesige Multiplayer-Shooter, die innerhalb rund eines Monats erscheinen. reddit-Nutzer Snake_eagle (via reddit) schreibt dazu: “Das wird eine harte Wahl für FPS-Fans.”

Das stellt zahlreiche Fans möglicherweise vor die Qual der Wahl: Welchen Shooter wird man spielen? Für manche ist es eine Geldfrage, für andere eher eine Frage der Zeit, die man zum Zocken hat.

Wer macht das Rennen? Deshalb diskutieren die Spieler auch, wer von den Shootern am Ende die besten Chancen hat.

Während der Zweikampf zwischen Call of Duty und Battlefield zu dieser Zeit des Jahres fast schon zur Routine gehört, ist Halo Infinite das erste Mal seit dem Release von Halo 5 wieder dabei und hat einen großen Unterschied zu den beiden Militär-Shootern: Der Multiplayer wird Free2Play.

Battlefield 2042 gilt wiederum als heißer Kandidat für den Xbox Game Pass. Battlefield und CoD haben beide den Vorteil, dass sie nicht Microsoft-exklusiv sind, sondern auch für PlayStation-Konsolen erscheinen.

So oder so bleibt es spannend zu beobachten, welcher der Shooter letztlich in dieser Zeit das Rennen machen könnte. Zumal auch noch andere Titel erscheinen.

Unser Leser CandyAndyDE schreibt dazu: “Ich hatte tatsächlich gehofft, dass sie es auf Anfang nächstes Jahr verschieben. Dieses Jahr ist schon so voll mit Releases: 30 Jahre Bungie Event in Destiny 2, Diablo 2: Resurrected, Halo Infinite, Forza Horizon 5. Und dann habe ich hier noch einen Haufen an Spielen rumliegen. Wann soll man das alles spielen?”

Spieler sind sauer über Aussage zum Zeitplan

Was ist das Problem? Einige Spieler kritisieren nach der Verschiebung nun, dass EA falsche Versprechen abgegeben habe. Denn der Publisher sprach im Frühjahr 2021 noch davon, dass man dem Zeitplan der Entwicklung sogar noch voraus sei (via vgc.com).

Die Aussage fliegt EA jetzt um die Ohren und der Spott einiger Spieler ist beißend: “Ich habe ‘Cyberpunkt 2077 läuft überraschend gut auf alten Konsolen’-Flashbacks” – ChinaSocialistBy3050 (via reddit.com). Der Kommentar bezieht sich auf eine Behauptung von CDPR, die sich nach Release als falsch erwies.

Viele fühlen sich an das Release-Debakel rund um das RPG erinnert. Ein Spieler hat auch auf die Ähnlichkeit zwischen den offiziellen Posts der beiden Studios, DICE und CD Project Red, offengelegt. Die Fotomontage zeigt die Mitteilung von EA auf dem gleichen Bild, das CDPR für ihre Mitteilung zu Cyberpunk verwendet hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Neben der Zeitplan-Aussage werden nun auch alte Tweets ausgegraben, die DICE nun um die Ohren fliegen könnten. So beispielsweise von Part Welsh, Community Manager von Battlefield 2042.

In dem Tweet schreibt Welsh:

Spiele zu balancen macht Spaß! Wir lieben es, zu lernen, wenn wir uns in neue Umgebungen begeben, und wir sind gespannt auf die Dinge, die wir diesen Monat in unserer Open Beta lernen werden. Ihr könnt davon ausgehen, dass wir sehr transparent darüber berichten werden, wie sich die Dinge entwickeln und welche Änderungen wir an der Balance im Jahr 2042 vornehmen werden. @PartWelsh via Twitter

Diese Aussage ist jetzt nicht nur im Hinblick auf den verschobenen Release unglücklich, sondern auch wegen der versprochenen Transparenz. Denn seit der Enthüllung des Portal-Modus im Juli 2021, herrschte von Seiten der Entwickler und Publisher größtenteils Funkstille.

Andere Spieler finden es aber auch nervig, wie die Community mit solchen Nachrichten umgeht. wibo58 stört sich vor allem am subreddit zu Battlefield 2042: “Wir sind also von dreißig Beiträgen pro Tag, die sich darüber beschweren, dass wir nicht viel hören, zu dreißig Beiträgen pro Tag übergegangen, in denen die Verzögerung gefeiert wird, weil sie bedeutet, dass ihr Recht hattet. Dieses subreddit ist Schrott” (via reddit.com).

Wie steht es jetzt eigentlich um die Open Beta? Das bleibt weiterhin unklar. Mit der Verschiebung wird der ursprünglich angepeilte Release im September immer unwahrscheinlicher.

Bis es Neuigkeiten zur Beta gibt, dahin könnt ihr euch unsere Übersicht zu Battlefield 2042 anschauen: Alle Infos zum Multiplayer-Shooter – Release, Beta, Systemanforderungen

Es soll diesen Monat immerhin neue Informationen dazu geben. Bis dahin müssen sich Fans wohl noch gedulden.

Was haltet ihr von der Diskussion? Würdet ihr euch den Kritikern anschließen? Oder befürwortet ihr die Verschiebung? Und was haltet ihr von dem Thema generell? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

MeinMMO-Autor Tarek hat sich mit dem Thema bereits befasst: Battlefield 2042 wird verschoben – Langsam ist es lächerlich