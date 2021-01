2. Sammelklage aus den USA trifft Cyberpunk 2077 wegen PS4 und Xbox One

Nach dem Release kam es auf PS4 und Xbox One aber zu so großen Problemen, dass Sony und Microsoft sogar volle Rückerstattungen für Cyberpunk 2077 anbieten musste. Das führte zu Kursverlusten bei der Aktie.

Darum geht es bei den Sammelklagen: Die „The Rosen Law Firm“ hat in ihrer Anklage-Schrift aus dem Dezember 2020 eine ganze Reihe von Zitaten aus Investoren-Konferenzen genannt , bei denen Mitarbeiter von CD Projekt Red versichert haben, Cyberpunk 2077 liege im Plan, es gebe keine Probleme mit den Versionen für PS4 und Xbox One und das Spiel würde auf jeder Plattform „großartig“ laufen.

Das Studio CD Projekt Red hat bekanntgegeben, dass sie in den USA erneut verklagt werden. Eine zweite Sammelklage wurde vor einem Bezirksgericht in Kalifornien gegen sie erhoben. Es geht wieder darum, dass Entwickler vorm Launch zu Aktionären sagten, Cyberpunk 2077 laufe gut auf PS4 und Xbox One. Der Release hatte sich nachher als buggy herausgestellt. Manche halten Cyberpunk 2077 sogar für unspielbar auf den Konsolen der Last-Gen.

