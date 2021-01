Machern von Cyberpunk 2077 könnte hohe Geldstrafe drohen

Der Anwalt wirft CD Projekt Red vor, ihre Aussagen zur Spielbarkeit von Cyberpunk 2077 auf „Last-Gen-Konsolen“ PS4 und Xbox One sei irreführend gewesen. Vertreter von CD Projekt Red hätten versichert, Cyberpunk 2077 laufe „sehr gut“ auf PS4 und Xbox One. Daher hätten viele Spieler auf diese Aussagen vertraut und sich das Game im guten Glauben gekauft. Es hätte sich aber herausgestellt, dass diese Aussagen objektiv falsch waren.

Das sagt ein Experte: Polnische Medien zitieren den Rechtsanwalt Dominik Jędrzejko zu dem Fall. Der hat sich in einem Blog-Post am 19. Dezember bereits mit den Vorwürfen gegen CD Projekt Red beschäftigt. Er sagte damals schon: das größte Problem für CD Projekt Red werden nicht Sammelklagen von Investoren sein , sondern tatsächlich das Verbraucherschutz-Ministerium, das die Rechte der einfachen Läufer vertritt.

Cyberpunk 2077: So reagiert CD Projekt auf Sammelklage wegen PS4, Xbox One

„Wir sind zu den Unternehmern gegangen, um das Problem mit dem Spiel zu klären und ihre Maßnahmen dazu. Wir werfen prüfen, ob die Hersteller an Korrekturen arbeiten und an Lösungen für Probleme, die das Spiel daran hindern, auf verschiedenen Konsolen gespielt zu werden. Aber wir werden auch prüfen, ob die Unternehmer auf die Beschwerden der Leute eingehen, die mit ihrem Kauf unzufrieden sind, weil das Spiel auf einigen Plattformen nicht läuft, trotz früherer Beteuerung des Herstellers, es würde gut laufen.“

Wie polnische Medien berichten, könnte CD Projekt Red eine hohe Geldstrafe drohen: Das Verbraucherschutz-Ministerium in Polen untersucht Beschwerden der Käufer von Cyberpunk 2077 . Als mögliche Höchststrafe stehen 10% des Jahresumsatzes im Raum. Man sieht Käufer von Cyberpunk 2077 auf PS4 und Xbox One im Nachteil.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − fünf = 0

Insert

You are going to send email to