YouTuber spielt Cyberpunk 2077 durch, verzichtet auf Test zum Launch – Aus Protest

Wir werden Cyberpunk 2077 auf MeinMMO nicht so ausführlich begleiten wie andere große Spieler zum Release. Denn der Multiplayer-Modus fehlt zum Launch noch. Den will CD Projekt Red aber nachreichen. Die Rede ist sogar, dass es nicht nur ein Multiplayer-Modus, sondern ein „großes AAA-Projekt“ wird:

Der YouTuber SkillUp ist in der Shooter-Community für seine ausführlichen und kritischen Tests bekannt. Doch zum Launch von Cyberpunk 2077 wird er kein Review veröffentlichen. Er protestiert damit gegen die strengen Richtlinien des Reviews und dagegen, dass CD Projekt Red keine Versionen für die Konsolen (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X) verteilt.

