Das Rollenspiel-Schwergewicht Cyberpunk 2077 setzt einiges an Hardware voraus und bei vielen Gamern wäre ein teures Upgrade oder eine NextGen-Konsole wie PS5 oder Xbox Series X nötig, um es richtig zu genießen. Doch es gibt derzeit einen interessanten Deal von Google Stadia, wie ihr für nur 60 Euro an das Spiel kommt und es auch auf schwachen Geräten zocken könnt.

Was ist das Problem mit Cyberpunk 2077? Das düstere Rollenspiel Cyberpunk 2077 setzt mächtige Hardware voraus. Wer das Spiel flüssig und schön zocken will, muss auf dem PC unter Umständen teuer nachrüsten. Selbst auf der dicken GeForce 3090 von Nvidia soll das Spiel dabei laut der Seite GameRant auf 4K und Ultra-Settings nicht mit 60 FPS laufen.

Doch selbst ohne Highend-Settings könnte so manchem älteren Gaming-Rechner die Puste ausgehen. Ist also ein Hardware-Upgrade für manche unausweichlich?

Nicht unbedingt, denn es gibt aktuell eine günstige Alternative für alle Spieler, die eine solide Internetverbindung haben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So toll sieht Cyberpunk 2077 mit der richtigen Hardware aus.

Google Stadia bietet Deal für Cyberpunk 2077

Was hat es mit Stadia und Cyberpunk 2077 auf sich? Googles Streamingdienst Stadia bietet Cyberpunk 2077 in einem Deal an. Das Spiel wird hier jedoch nicht lokal installiert, sondern direkt via Internet auf euer Ausgabegerät gestreamt.

Da ihr lediglich die Daten empfangt, die vorher auf einer leistungsstarken Server-Farm berechnet wurden, ist die Rechenleistung der Ausgabehardware nicht mehr relevant. Hier kommen daher mehrere Geräte in Frage, darunter:

Alte Rechner und sogar Laptops

Android-Smartphones und Tablets

Fernseher, an die ein Chromecast-Ultra angeschlossen oder integriert ist

Das Spiel selbst kostet auf Stadia 59 Euro, Chromecast und Controller braucht ihr nur zwingend, wenn ihr auf dem TV spielen wollt. Und für die volle 4K-Unterstützung ist noch ein Abo bei Stadia nötig. Sonst gibt’s Cyberpunk nur in regulärem HD.

Controller und Chromecast Ultra gibt’s gerade im Deal zu Cyberpunk.

Das ist der Cyberpunk-Deal auf Stadia: Das alles gibt’s derzeit kostenlos, wenn ihr Cyberpunk 2077 noch bis zum 18. Dezember 2020 auf der Stadia-Seite vorbestellt. Dann nämlich bekommt ihr zusätzlich zum Spiel noch ein Set der Stadia Premiere Edition ohne weitere Kosten dazu. Das enthält:

Einen Chromecast Ultra

Einen Stadia-Controller

3 Monate Stadia-Pro-Abo

Das Angebot gilt auch für Kunden, die schon ein Abo bei Stadia haben und ist nicht nur auf neue User beschränkt.

Das sind die Nachteile von Cyberpunk auf Stadia: Um Cyberpunk in 4K via Stadia zu streamen, braucht ihr unbedingt eine starke Internetleitung. Google gibt an, dass man mindestens 35 Mbit/S haben sollte, um Spiele in dieser Qualität zu streamen. Ideal wären freilich Geschwindigkeiten zwischen 50 und 100 Mbit/S. Nur so könnt ihr sichergehen, dass die Stadia-Version gleichbleibend flüssig läuft. Und wenn ihr einen Netzausfall habt, könnt ihr freilich auch kein Cyberpunk spielen.

Die volle Pracht von Cyberpunk 2077 bekommt ihr derzeit beim Stadia nicht- Raytracing fehlt

Außerdem wird es zum Launch leider kein Raytracing auf Stadia geben. Laut dem Test von Cyberpunk 2077 auf der GameStar ist aber genau dieses Feature besonders stark. Raytracing könnte später noch kommen, falls Google die Hardware der Stadia-Server aufrüstet.

Cyberpunk 2077 wurde schon vor dem Launch von Stadia für diese Plattform eingeplant und daher stehen die Chancen gut, dass es während der Entwicklung auch angemessen für Stadia optimiert wurde. Das Gleiche war bei Doom Eternal der Fall, das auf Stadia in voller Pracht gut und flüssig lief. Allerdings wissen wir Genaueres erst zum Launch.

GeForce Now – Alternative zu Stadia bei Cyberpunk 2077?

Was hat es mit GeForce Now auf sich? Google Stadia ist nicht der einzige Streamingdienst für Games. Cyberpunk wird zum Launch auch bei GeForce Now erscheinen. Auch hier könnt ihr das Spiel dann ohne dicke Hardware auf einer Vielzahl von Maschinen, darunter Mobilgeräte und Fernseher, streamen. Ihr kauft euch Cyberpunk via Steam oder über einen anderen Anbieter und streamt es dann via GeForce Now.

Im Gegensatz zur Stadia-Version bekommt ihr hier Raytracing geboten. Allerdings braucht ihr für dieses Feature ein Abo und könnt nur 6 Stunden am Stück zocken. Danach müsst ihr das Spiel kurz unterbrechen und euch erneut auf den Servern anmelden. Die Auflösung ist auf reguläres HD mit 60 FPS beschränkt.

GeForce Now ist eine Alternative, wenn ihr Raytracing wollt und nur in HD spielt.

Wer allerdings eh nur einen HD-Monitor hat, wird von dieser Limitierung nichts merken. Außerdem könnt ihr die via Steam und Co. gekaufte Version von Cyberpunk später auch noch lokal installieren, falls ihr euch doch noch irgendwann einen dicken Gaming-PC zulegt.

In der folgenden Tabelle findet ihr noch die wichtigsten Eckpunkte von Cyberpunk 2077 auf Stadia und GeForce Now aufgelistet:

Stadia GeForce Now Auflösung 4K Support HD-Support Raytracing Nein Ja Installation möglich? Kann nur via Streaming gezockt werden Kann auch lokal installiert werden Preis für Abo 9,99 Euro für Abo 4,99 für Abo

Eine weitere Überlegung zu Cyberpunk 2077 betrifft den Multiplayer-Modus. Der kommt zwar erst viel später, aber wenn bis dahin Stadia kein Crossplay anbietet, seid ihr auf eure Freunde auf Stadia als Mitspieler beschränkt. Bei GeForce Now wäre hingegen schon jetzt eure reguläre Freundesliste auf Steam und Co verfügbar.