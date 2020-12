Cyberpunk 2077 fliegt aus PS Store – Was bedeutet es für die Käufer?

Im PS Store könnt ihr die PS4-Version von Cyberpunk 2077 nicht mehr kaufen. Sony zieht die Notbremse. Doch was bedeutet das für die, die das Spiel schon gekauft haben?

Update um 9:50 Uhr: Wir haben den Artikel mit einem Link zum Rückgabeformular und weiteren Hintergründen zu Cyberpunk 2077 für euch aktualisiert.

Was unternahm Sony? In der Nacht auf den 18. Dezember entfernte Sony Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store. Da gibt es noch kein festes Datum, wann der Titel in den Store zurückkehrt. Auf unbestimmte Zeit ist diese Änderungen nun aktiv.

Sony bestätigte, dass Spieler auf der PS4 oder PS5 mit Abwärtskompatibilität eine Rückerstattung des Kaufpreises erhalten können. Auf der Webseite von PlayStation gibt es dazu eine offizielle Meldung von Sony Interactive Entertainment Inc. (SIE).

SIE ist stets bestrebt, eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Deshalb bieten wir ab sofort allen Spielern, die Cyberpunk 2077 im PlayStation Store gekauft haben, eine vollständige Rückerstattung an. Außerdem wird SIE Cyberpunk 2077 bis auf Weiteres aus dem PlayStation Store entfernen. Sobald wir verifiziert haben, dass du Cyberpunk 2077 im PlayStation Store gekauft hast, beginnen wir mit der Bearbeitung deiner Rückerstattung. Bitte beachte, dass die Dauer bis zum Abschluss deiner Rückerstattung je nach Zahlungsmethode und Kreditinstitut variieren kann.

Warum passiert das? Die Cyberpunk-2077-Version für die Last-Gen war seit dem Release des Spiels am 10. Dezember ein riesiges Thema. Denn bei den älteren Konsolen gab es einige Probleme, die das Spiel-Erlebnis plagten. Performance-Probleme und zahlreiche Bugs trübten die Spielerfahrung enorm.

Unsere Kollegen der GamePro sprachen bei Cyberpunk 2077 eine Kaufwarnung für PS4 und Xbox One aus.

Der Release von Cyberpunk 2077 wurde dreimal verschoben

Im Internet kamen Vorwürfe auf, dass das Team erbarmungslos Überstunden schieben würde

Die Gründe für die 3. Verschiebung waren Probleme bei der Last-Gen – die genau jetzt, nach Release, weiterhin Probleme macht

Das macht Sony sonst nicht: Das ist in der Geschichte von Sony und dem PS Store eine riesige Entscheidung. Denn sonst kann man Spiele dort nur zurückgeben, wenn man diese noch nicht heruntergeladen hat (via GamePro). Mit dieser Entscheidung bei Cyberpunk 2077 könnte man also einen wichtigen Schritt für die Zukunft des PS Store gegangen sein.

So geht’s dem Aktienkurs: Diese Meldung sorgt auch an der Börse für Änderungen. Der Kurs von CD Projekt RED fiel um 19,15 %. Inzwischen (Stand: 18.12. – 9:28 Uhr) sind es laut Business Insider -17,49 % (via markets.businessinsider.com).

Was bedeutet das für Käufer? Statement von CD Projekt RED

Das sagen die Entwickler: Auf der polnischen Webseite Bankier.pl gibt es ein Statement von CD Projekt RED, den Entwicklern von Cyberpunk 2077.

Da spricht man über die Entscheidung von Sony und lässt durchscheinen, dass Sony die Entscheidung nicht überraschend für die Entwickler traf.

„Diese Entscheidung folgt auf unsere Unterredungen mit Sony Interactive Entertainment, die Rückerstattungen für Spieler betreffen, die Cyberpunk 2077 über den PS Store gekauft haben und jetzt eine Erstattung möchten.“

Für die Käufer: Alle Kopien des Spiels, die vorher schon digital im PS Store gekauft wurden, bleiben für die Käufer weiterhin nutzbar. Das bestätigte CD Projekt RED im Statement.

Außerdem können Gamer weiterhin die physischen PS4-Versionen in Online-Läden und im Einzelhandel erwerben.

So kriegt ihr euer Geld zurück: Für diesen speziellen Fall hat Sony eine Seite für die Rückerstattung gebaut. Ihr ruft die Webseite für die Rückerstattung von Cyberpunk 2077 auf und meldet euch dort mit den Daten für euren PS-Store-Account an, mit dem ihr auch das Spiel erworben habt.

Unter der Erklärung findet ihr dort die Verlinkung, die euch zum Erstattungsformular führt.

Wie ihr aus der offiziellen Meldung erfahrt, kann das ein bisschen Zeit kosten. Wie lange es dauert, bis Sony euren Kauf verifizieren kann und ihr euer Geld zurückbekommt, ist aktuell nicht klar.