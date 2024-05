„Macht mich traurig“ – Mitarbeiter von CD Projekt kritisiert, dass Robert Lewandowski für einen Key-Seller wirbt

G2A sei ein Marktplatz, der dafür bekannt sei, unrechtmäßige Spiele-Keys zu listen, so Rosner. Darüber hinaus würden auf der Plattform Steam- und GOG-Accounts gehandelt – ein klarer Verstoß gegen deren Richtlinien. Tatsächlich ist Steam in dieser Hinsicht ziemlich streng – nicht einmal der Tod steht über den Nutzungsrichtlinien.

Wer kritisiert das? Jan Rosner, der VP of Business Development bei CD Projekt, kritisiert in einem Post auf seinem persönlichen X-Account , dass ein Weltklasse-Fußballer wie Lewandowsky für so eine Plattform wirbt. Das mache ihn traurig.

Aufgrund dieses zweifelhaften Rufs scheint G2A oft besonders bemüht um ein gutes, sauberes Image – etwa, indem man prominente Figuren für sich werben lässt. Am 22. Mai 2024 gab G2A ihren neuesten Markenbotschafter bekannt, den bekannten Fußballer Robert Lewandowski (via YouTube ).

