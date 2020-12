Cyberpunk 2077 wollte Bonus-Zahlungen an Metacritic knüpfen, ändert das nun

Was ist Crunch? Als Crunch bezeichnet man das exzessive Anhäufen von Überstunden, das in der Spieleentwicklung besonders dann auftritt, wenn sich ein Spiel seiner Release-Phase nähert.

Für die Versionen der Standard-PS4 und Xbox One spricht die GamePro sogar eine Kaufwarnung aus . Das führt zu Abwertungen in den Tests oder sogar zu kompletten Verschiebungen einer Wertung.

Was ist passiert? Wie Schreier auf Bloomberg berichtet, wurde am Freitag eine interne E-Mail beim Entwickler CD Projekt Red verschickt, die ihm von Mitarbeitern weitergeleitet wurde. Laut dieser sollen die Bonus-Zahlungen für Entwickler nicht länger an einen Metacritic-Score oder den rechtzeitigen Release geknüpft sein.

