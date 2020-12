Twitch-Streamer trifft sich selbst in Cyberpunk 2077 – ist verzückt

Ein Twitch-Streamer begegnet seinem eigenen Charakter in Cyberpunk 2077 und ist gerührt. Er kommt aus dem Grinsen kaum noch heraus.

Cyberpunk 2077 ist einer der ganz großen Releases in 2020 und wohl eines der wenigen Dinge, die das Jahr noch zu einem schönen Abschluss bringen können. Das Spiel wird seit Jahren sehnsüchtig erwartet und dementsprechend stürzt sich jetzt die ganze Gaming-Welt darauf. Das macht Cyberpunk auch auf Twitch extrem erfolgreich und führt zu einigen schönen Momenten, wie etwa beim Streamer „Cohh Carnage“, der seinen eigenen Charakter trifft.

Wer ist Cohh Carnage? Das ist ein recht großer Streamer auf Twitch, der eine Vielzahl von Inhalten teilt – das fällt dann unter die Kategorie „Variety-Streamer“, also ohne Fokus auf etwa ein bestimmtes Spiel. Beim Streamen von Cyberpunk erreichte er über 98.000 Zuschauer und konnte über 4.000 neue Abonnenten innerhalb von 13 Stunden gewinnen – ein klarer Sieger des Cyberpunk-Releases.

Was ist passiert? Cohh Carnage streamte, wie viele andere auch, gerade die ersten Spielszenen aus Cyberpunk 2077. Beim Durchstreifen von Night City hält er plötzlich erstaunt inne und muss anfangen zu grinsen, denn er hört eine ihm bekannte Stimme. Wenige Meter weiter trifft er einen NPC, der ihm nachempfunden wurde. Er muss grinsen und wird ganz ruhig, als er sich dem Charakter nähert und die Dialog-Optionen anhört.

Was ist das für ein Charakter? Der Charakter „Garry the Prophet“ ist ein typischer Untergangsverkünder, wie er in der Welt von Cyberpunk nicht fehlen darf. Er steht in den dunklen Gassen und ruft von dort aus seine Parolen in die Nacht hinaus. Immer wieder ruft er, dass die Leute mit den Implantaten bereits verloren sind und „die da oben“ ja durch die Cyber-Augen ihrer Kunden schauen und damit eine riesige Unterhaltungsmaschinerie für sich erschaffen haben.

Besonders lustig: Zwei weibliche Touristen kommen zur Szene dazu, um ein Foto von sich vor dem Propheten zu machen – zeitlich perfekt abgestimmt.

Cohh Carnage wollte dann mehr zu dem Propheten verraten, unterbricht sich aber selbst. Offenbar gibt es noch ein geheimes Event mit dem Propheten, das erst später im Spiel stattfindet, denn er sagte:

Jetzt kann ich ja darüber reden – das ist interessant – denn es gab ein Event. Vielleicht haben sie das nicht übernommen, aber die Leute treten an [den Propheten] heran und … oh, egal. Ich glaube, das kommt später. Keine Spoiler!

Wer herausfinden will, was für ein Event mit dem Propheten stattfindet, wird sich also noch etwas in Geduld üben müssen – oder es am besten selbst spielen.

