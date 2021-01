Chef von Cyberpunk 2077 reagiert auf Vorwürfe: „Würde das nicht desaströs nennen“

Er schreibt, dass es normal sei, wenn Deutsche untereinander Deutsch, Polen Polnisch und Spanier Spanisch sprechen. Englisch sei vor allem dann angebracht, wenn einer der Gesprächsteilnehmer in einer Diskussion die native Sprache nicht versteht. Schreier entschuldigte sich sogar dafür, dass dieses Thema so viel Aufmerksamkeit erhalten hat (via Twitter ).

Was die Leute, die Ihren Artikel lesen, vielleicht nicht wissen, ist, dass Spiele nicht linear entwickelt werden und erst wenige Monate vor Launch wie das fertige Projekt aussehen. Wenn Sie sich die Demo jetzt ansehen, dann ja, sie ist anders. Aber dafür ist das „work in progress“-Wasserzeichen da. Das finale Spiel sieht besser aus und spielt sich besser als die Demo.

Antworten vom Studio oder dem Head of Studio, Adam Badowski, gab es in dem Bericht allerdings nicht. Auf Twitter meldete sich Badowski selbst zu Wort.

Das sind die Vorwürfe: Schreier sprach in seinem Insider-Bericht laut eigenen Angaben mit über 20 aktiven und ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt Red (via Bloomberg ).

