Wer in Cyberpunk 2077 unterwegs ist, könnte dort auf das ein oder andere bekannte Gesicht treffen – oder auf eine bekannte Stimme. Denn viele bekannte YouTuber, Streamer und Influencer haben eine Rolle im neuen RPG ergattert. MeinMMO stellt euch 7 deutsche Influencer vor, die ihr im Spiel finden könnt.

Seid ihr häufig auf YouTube, Twitch, Twitter und Co. unterwegs und kennt jede deutsche Größe in diesem Bereich? Dann solltet ihr die Augen offen halten, wenn ihr durch die Night City streift.

Wir haben bereits zu Release darüber berichtet, wie ein Streamer sich selbst in Cyberpunk fand und aus dem Staunen gar nicht mehr herauskam. Solche Auftritte gibt es aber nicht nur von internationalen Streamern, sondern auch von deutschen Internet-Stars.

Wir stellen euch hier die großen deutschen Influencer vor, die ihr in irgendeiner Form in Cyberpunk 2077 entdecken könnt – entweder mit ihrer eigenen Rolle als NPC, als Synchronsprecher oder mit einem Easter Egg.

Peter von PietSmiet

Wer ist das? Peter Georg Smits ist der Gründer und Namensgeber von PietSmiet, einem der bekanntesten Kanäle rund um Gaming im deutschen Bereich von YouTube. PietSmiet ist ein Team aus Let‘s Playern, die gemeinsam Videos drehen und hochladen.

Mit über 2,4 Millionen Abonnenten auf dem Hauptkanal und über einer Million auf den weiteren Kanälen zusammen, gehören PietSmiet zu den größten Gaming-Kanälen in Deutschland.

PietSmiet organisieren zudem zusammen mit Gronkh und anderen das Live-Event „Friendly Fire“. Das ist ein Marathon-Livestream, in dem die Streamer Geld für einen guten Zweck sammeln. Beim neuesten Friendly Fire 6 im Dezember 2020 kam über eine Million € an Spenden zusammen.

Wo kann ich Peter finden? Peter taucht nicht als Charakter im Spiel auf, sondern hat seine eigene Anspielung bekommen. Auf einem Poster der fiktiven Band „Night City Centipede“ zu ihrem neuen Album „Looming Darkness“ ist Peters Gesicht auf einem riesigen Tausendfüßler zu sehen.

In einem kurzen Clip zeigt er, wie er sich selbst im Spiel findet. Das Wortspiel mit dem englischen Wort für Tausendfüßler wurde leider nicht genommen, wie er erklärt: „Centipiet mit P-I-E-T wollten sie nicht, weil das dann zu unverständlich ist.“

Lara Loft

Wer ist das? Lara Katharina Trautmann ist eine bekannte deutsche Synchronsprecherin, Sägerin und Moderatorin, die auch als Gamerin auf YouTube und Twitch hunderttausende Follower und Abonnenten hat. Ihre Stimme kennt ihr vermutlich unter anderem aus:

Sie tritt jedoch auch als Stimme in Film und Fernsehen auf. Zuletzt verriet sie auf Twitter, dass sie die Rolle der Zorii Bliss in Star Wars Episode 9 spricht.

Wo kann ich sie finden? Lara hat mehrere Auftritte in Cyberpunk 2077. Ihr findet sie etwa als Synchronstimme von Joss, der Schwester von River Ward, in der Nebenquest „The Hunt“. Aber auch als Mox, die euch an der Hintertür in Lizzie‘s Bar hereinlässt

Sie spricht noch weitere Rollen, die sie jedoch bisher nicht verraten hat.

Gronkh und HandOfBlood

Wer ist Gronkh? Erik „Gronkh“ Range war ursprünglich selbst Videospiel-Journalist und ist seit einigen Jahren der größte deutsche Let‘s Player auf YouTube und gehört zu den drei größten deutschen Streamern auf Twitch. Er gilt als Pionier im deutschen „Let‘s Play“-Bereich.

Gronkhs Gaming-Wurzeln gehen bereits auf das älteste MMORPGs zurück, das man noch immer spielen kann: Meridian 59. Hier arbeitete Gronkh als Entwickler und Gamemaster. Seitdem hatte er Sprechrollen in mehreren Spielen (etwa Deponia oder Harveys neue Augen) und organisiert zusammen mit PietSmiet das jährliche Friendly Fire.

Wer ist HandOfBlood? Maximilian „Hänno“ Knabe gehört ebenfalls zu den größten Let‘s Playern in Deutschland und gewann 2016 den deutschen Webvideopreis. Er ist außerdem bekannt als E-Sports-Moderator.

Sein Haupt-Kanal auf YouTube hat über 2 Millionen Abonnenten. Hänno ist bekannt für seine aufwendig und hochwertig produzierten Videos, in denen er häufig in verschiedene Rollen schlüpft, die zum jeweils gezeigten Spiel passen und diese ausspielt. Während er Mordhau auf seinem Stream gezeigt hat, trug er etwa einen Ritterhelm, was seine Sicht stark einschränkte.

Wo kann ich die beiden finden? Gronkh und Hänno teilen sich eine gemeinsame Nebenquest, „Dirty Biz“, in der sie Vater (Gottfrid) und Sohn (Fredrik) sprechen. In der Aufgabe geht es darum, den Mord am Sohn eines Predigers aufzuklären.

Dazu sucht ihr die beiden in ihrer „Werkstatt“ auf, wo sie sogenannte „Braindances“ von Morden erstellen. Nutzer dieser Dances können die Tat dann live über ihre implantierte Technik nacherleben. Die Quest ist recht kurz und kann ein blutiges Ende nehmen, wie HandOfBlood selbst in einem Video zeigt (startet bei Minute 19:04):

Anni The Duck

Wer ist das? Anissa Baddour startete ursprünglich 2016 auf Twitch, ehe sie 2017 auch auf YouTube Videos hochzuladen begann. Sie ist bekannt für ihre Gaming-Affinität und ihre Cosplay-Inhalte, zu denen sie sogar Tutorials anbietet. Auf ihrem Instagram-Account sind viele ihrer Cosplays zu sehen.

Mit über 700.000 Abonnenten auf ihrem Haupt-Kanal und weiteren 300.000 auf ihrem Zweitkanal zählt sie zu den größten Gaming-YouTuberinnen Deutschlands. Sie arbeitet auch mit anderen deutschen YouTube-Größen wie Julien Bam und Rezo zusammen.

Wo kann ich sie finden? AnniTheDuck tritt in der Nebenmission „Coin Operated Boy“ auf. Dort spricht sie die Rolle von Theo, einer verzweifelten jungen Frau, die ihr offenbar auch optisch nachempfunden ist.

Theo trifft sich häufiger mit der Getränke-Maschine Brendon, die ihr im Verlauf der Story retten sollt. Peter von PietSmiet zeigt den ganzen Ablauf in einem Video:

Maxi Gräff

Wer ist das? Maxi Gräff ist der Marketing Communications Managerin von Xbox für Microsoft im Bereich Deutschland, Österreich und Schweiz. Zuvor war sie unter anderem bei unseren Kollegen von der GameStar als Redakteurin tätig.

Durch ihre Affinität zum Gaming ist sie auch unter Spielern recht bekannt. Ihr Instagram-Account hat fast 20.000 Abonnenten und viele Gamer folgen ihr auf Twitter, um schneller wichtige Infos zu bekommen. Dort hat sie etwa im September 2020 den Preis der Xbox Series S bestätigt.

Wo kann ich sie finden? Maxi hat in Cyberpunk 2077 ihren eigenen NPC, dem ihr zufällig auf den Straßen von Night City begegnen könnt. MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski ist beim Spielen zufällig über sie gestolpert und hat sie direkt mit dem Fotomodus festgehalten:

Maxi Gräff ganz entspannt an der Wand.

Fabian Mario Döhla

Wer ist das? Fabian Döhla arbeitet im Bereich Public Relations und Social Media bei CD Projekt Red, den Entwicklern und Publishern von Cyberpunk 2077. Döhla selbst ist in der Games-Branche schon lange tätig und bekannt, spätestens seit er im Jahr 2000 das endgültige Design der Xbox von Microsoft in einer TV-Sendung von Giga geleakt hat.

Heute dient er für viele Journalisten und Gaming-Begeisterte als Quelle für Infos. Auf Twitter hat er über 50.000 Follower und auch sein Instagram-Account ist gut besucht. Er twittert häufig News und Nützliches etwa zu Cyberpunk.

Wo kann ich ihn finden? Nach Fabian soll eine Straße in Night City benannt worden sein (via Twitter). Wo genau, können wir allerdings nicht sagen. Bisher konnten wir sie leider noch nicht finden. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück.

Gibt es noch mehr? Wir haben hier die bekanntesten deutschen Influencer aufgelistet, die wir bisher in Cyberpunk 2077 finden konnten.

Welche dieser Influencer habt ihr schon gefunden? Sind euch noch weitere aufgefallen, die wir in unserer Liste vergessen haben? Welche würdet ihr gerne noch sehen? Schreibt es uns in die Kommentare!