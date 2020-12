Genau diese Faktoren, kombiniert mit den oben genannten Spielen, könnte dazu führen, dass der Nutzer-Rekord in den kommenden Tagen und möglicherweise sogar schon heute, am 13. Dezember, wieder gebrochen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt, um 11:30 Uhr, sind schon deutlich mehr Nutzer aktiv als am Vortag.

Die wurden in vielen Ländern im Oktober, November und Dezember wieder verschärft und sorgen dafür, dass mehr Zeit zu Hause verbracht wird. Auch die kalte Jahreszeit, die jetzt gerade Regionen wie Europa und Amerika betrifft, trägt einen Teil dazu bei, dass mehr Leute in ihren Wohnungen bleiben.

Das dritte große Spiel in dieser Konstellation ist Destiny 2. Durch die n eue Erweiterung Beyong Light stellte das Spiel sogar fast den Allzeit-Rekord vom Release im November 2019 ein. Auch am 12. Dezember waren knapp 90.000 Spieler im Peak online.

Welche Spiele laufen noch gut? Am 4. November erschien das Battle Royale Apex Legends auf Steam. Das war 2019 ein Überraschungserfolg , spielte 2020 aber keine so große Rolle mehr.

Diese magische Marke erreichten auf Steam bisher nur wenige Titel und Cyberpunk 2077 ist das erste Singleplayer-Spiel überhaupt, dem das gelang ( via PCGamesN ). Derzeit belegt es regelmäßig Platz 1 in den Steamcharts.

Was ist passiert? Am 12. Dezember um etwa 16:00 Uhr unserer Zeit waren 24.776.635 Nutzer gleichzeitig bei Steam online. Damit wurde der Rekord von knapp 24,5 Millionen Nutzern aus dem März 2020 knapp geschlagen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − = 2

Insert

You are going to send email to