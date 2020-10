Welche Free2Play-MMOs haben auf Steam die meisten Spieler? Wir stellen euch heute eine Auswahl von 7 PC-Titeln vor, die im Moment, Ende 2020, die höchste Spielerzahl aufweisen. Da findet ihr immer Mitspieler für euren kostenlosen Online-Spaß.

Auf Steam gibt es eine große Auswahl an Free2Play-MMOs. Da fällt es nicht leicht, die zu finden, die viele Spieler haben. Wir haben das Sortiment für euch durchstöbert und präsentieren euch hier eine Auswahl von 7 MMOs, bei denen ihr euch auf Steam aktuell keine Sorgen machen müsst, nicht genug Mitspieler zu finden.

Bei dieser Auswahl handelt es sich nicht um MMORPGs, sondern um andere MMOs, die euch mit vielen Spielern gemeinsam Abenteuer erleben lassen. Eine reine MMORPG-Liste mit den größten Online-Rollenspiel auf Steam findet ihr hier.

Die Liste basiert auf den Spielerzahlen laut Steamcharts mit Stand 26. Oktober 2020.

Platz 7 – World of Warships

In World of Warships schlagt ihr Schlachten hoch zur See.

Genre: Action | Entwickler: Wargaming | Release-Datum auf Steam: 15. November 2017 | Modell: Free2Play | Bewertung auf Steam: 80% Größtenteils Positiv | Download: Steam

Was ist World of Warships? Mit Schlachtschiffen taktische Gefechte auf den Meeren erleben ist genau das, was euch World of Warships bietet. Mit über 300 historischen Schiffen versucht ihr, eure Gegner auszumanövrieren und mit den Geschützen zu vernichten.

Im Clan tretet ihr dabei in großen PvP-Schlachten an. Es ist allerdings ebenso möglich, euer Können in PvE-Szenarios unter Beweis zu stellen. Über Module verbessert ihr eure Schiffe oder schaltet neue frei.

Wie gut kommt World of Warships auf Steam an? Wie Steam zeigt, liegen die durchschnittlichen Bewertungen des MMOs bei 80% und Sehr Positiv. In den vergangenen 30 Tagen kletterte die Bewertung sogar auf 89%.

Wie viele spielen World of Warships auf Steam? In den vergangenen 30 Tagen agierten laut Steamcharts 7.806 Spieler im Schnitt gleichzeitig in World of Warships. In der Spitze betrug die Spielerzahl 15.604.

Wie sieht das Free2Play-Modell aus? Grundsätzlich lässt sich World of Warships gratis spielen. Alle Inhalte stehen euch kostenlos zur Verfügung. Im Premium-Shop ist es jedoch möglich, dies zu kaufen:

Neue Schiffe

Optische Anpassungen

Booster

Für wen eignet sich World of Warships? Die Kämpfe in World of Warships sind zwar eher etwas träge, da große Schlachtschiffe auf dem Wasser nicht so schnell reagieren wie beispielsweise Kampfflugzeuge im Himmel, dafür kommt jede Menge Taktik zu Einsatz.

Möchtet ihr mal etwas andere PvP- und PvE-Gefechte erleben, in denen ihr Schiffe strategisch lenkt, dann solltet ihr euch World of Warships ansehen.