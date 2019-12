8 MMOs und Online-Games, die uns 2019 positiv überrascht haben

Das Jahr 2019 nähert sich dem Ende und in vielen MMOs und Online-Games hat sich viel getan. Einige Neuerungen haben uns bei MeinMMO so positiv überrascht, dass wir sie in einer Liste für euch gesammelt haben.

Worum geht es in der Liste? Die Liste fasst Highlights aus dem Jahr 2019 zusammen. Dabei geht es sowohl um erfolgreiche neue Spiele als auch um Neuerungen, die das Spiel verbessert haben.

So haben euch auch zwei Erweiterungen für ältere MMORPGs und sogar ein neues Genre in diese Liste geschafft.

Diese Liste ist dabei chronologisch nach dem Zeitpunkt des Ereignisses sortiert. Los geht es mit der Überraschung im Februar.

Apex Legends

Genre: Battle Royale | Entwickler: Respawn Entertainment| Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 04.02.2019 | Modell: Free2Play | USK: 18

Was ist Apex Legends? Apex Legends ist eine Mischung aus Hero-Shooter und Battle Royale. Das Spiel setzt auf den Kampf ums Überleben, wobei das Spielfeld mit der Zeit immer kleiner wird.

Apex Legends gibt es nur im Multiplayer. Mit verschiedenen Helden und Waffen und aus der Egoperspektive heraus versucht ihr eure Gegner auszuschalten und das Match zu gewinnen. Die besten Waffen des Spiels findet ihr hier.

Das Setting basiert dabei auf dem Titanfall-Universum und spielt etwa 30 Jahre nach dem ersten Teil.

Was war das Besondere im Jahr 2019? Apex Legends erschien im Februar 2019 ohne große Vorankündigung. Am Wochenende wurden die ersten Infos geleaked, am Montag erschien bereits das Battle Royale.

Und es war auf Anhieb ein Erfolg. Die Spieler lobten:

Das flüssige und abwechslungsreiche Gameplay.

Das gelungene Gunplay, also die Art, wie eine Waffe eingesetzt wird und wie sie sich anfühlt.

Die Server-Performance.

Die faire Monetarisierung des Free2Play-Spiels.

Auch unserem Autor Jürgen hat Apex Legends sofort Spaß gemacht. Er findet das Spiel sogar deutlich besser als Fortnite.

Wo steht Apex Legends Ende 2019? Wer denkt, dass das Battle Royale nur eine kurze Eintagsfliege war, hat sich stark getäuscht. Apex Legends ist auch Ende 2019 noch sehr erfolgreich.

So war der Oktober der stärkste Monat seit dem Release im Februar. Ein Grund könnte die aktuelle Season 3 sein, die einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Unter den Neuerungen befindet sich auch eine Karte, was sich auch Fans von Fortnite schon lange wünschen.

Doch auch das Event in Fornite, bei dem das Spiel einige Tage offline war, könnte Spieler in die Arme von Apex Legends getrieben haben.

In der Zukunft wird Apex Legends zusammen mit anderen Spielen von EA sogar bei Steam zu finden sein.

EA bringt FIFA 20, Apex Legends und Battlefield 5 auf Steam – Aber nicht gleich

The Elder Scrolls Online

Genre: MMORPG | Entwickler: Zenimax Online| Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 04.04.2014 | Modell: Buy2Play| USK: 12

Was ist The Elder Scrolls Online? The Elder Scrolls Online ist der MMORPG-Ableger der beliebten „Elder Scrolls“-Reihe. Es ist Buy2Play, wobei es ein optionales Abo gibt.

ESO setzt auf eine tiefgründige Lore und eine riesige Fantasy-Welt, in der ihr euch dank dynamischer Skalierung nach Belieben austoben könnt. Es eignet sich ideal, um mit Freunden die Welt zu erkunden und Gruppen-Content zu erleben. Trotzdem gibt es auch genügend Solo-Inhalte.

Dabei steht euch das MMORPG auf dem PC, der PS4 und der Xbox One zur Verfügung.

Was war das Besondere im Jahr 2019? Am 20. Mai erschien die neue Erweiterung Elsweyr in ESO. Dieses wird von vielen als das „beste Addon aller Zeiten“ bezeichnet.

Gelobt wurden dabei:

Die wunderschöne Spielwelt und die sich unterscheidenden Siedlungen.

Das generelle Map-Design.

Die Lore der Erweiterung.

Die neue Klasse Nekromant.

Die Drachen, die zu Elder Scrolls zurückkehrten.

Wo steht ESO Ende 2019? Ende Oktober erschien der neue DLC Dragonhold, der die Geschichte rund um Elsweyr und die Drachen abschloss. Nun soll sich auf die Zukunft fokussiert werden.

Inzwischen wissen wir, dass es bald nach Himmelsrand geht. Dies wurde bei den Game Awards 2019 angekündigt: