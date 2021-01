Cyberpunk 2077: Entwickler wussten wohl vor Release, wie übel die Bugs sind

Bei einigen Entwicklern herrschte laut dem Bloomberg-Bericht aber Unverständnis darüber, wie sie das Spiel in dem vorgegebenen Zeitraum fertigstellen sollen. Einer der Entwickler sagte, er dachte, das Datum sei ein Witz gewesen. Basierend auf dem damaligen Fortschritt hätte man das Spiel in 2022 erwartet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Iwiński nahm die Schuld an dem miesen Launch auf sich und die Führung der Firma und entschuldigte sich dafür. Cyberpunk 2077 entspräche nicht den Qualitätsstandards, die sie erreichen wollten, so Iwiński.

Das sagt der Mitbegründer: In einem 5-minütigem Video auf YouTube sprach der Mitbegründer von CD Projekt Red, Marcin Iwiński, eine Entschuldigung an die Fans und Investoren aus.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + fünf = dreizehn

Insert

You are going to send email to