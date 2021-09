Wir verraten euch, welche Editionen Battlefield 2042 hat und für wen sich eine Vorbestellung des Multiplayer-Shooters von Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts lohnt.

Wie frühere Ableger erscheint Battlefield 2042 in verschiedenen Versionen und bietet unterschiedliche Boni, um die Spieler zu einer Vorbestellung zu bewegen.

Welche Editionen gibt es? Ihr könnt Battlefield 2042 in drei verschiedenen Editionen kaufen:

Standard-Edition für 59,99 Euro (PC), 69,99 Euro (PS4 und Xbox One) und 79,99 Euro (Xbox Series X|S und PS5)

Gold-Edition für 99,99 Euro (PC), 99,99 Euro (PS4 und Xbox One) und 99,99 Euro (Xbox Series X|S und PS5)

99,99 Euro (PC), 99,99 Euro (PS4 und Xbox One) und 99,99 Euro (Xbox Series X|S und PS5) Ultimate-Edition für 109,99 Euro (PC), 119,99 Euro (PS4 und Xbox One) und 119,99 Euro (Xbox Series X|S und PS5)

Ob es sich lohnt, Battlefield 2042 schon vorzubestellen und was ihr genau kaufen könnt, zeigen wir euch in der Übersicht.

Battlefield 2042 vorbestellen und kaufen – Lohnt es sich?

Für wen lohnt sich die Vorbestellung? Wer die Beta so früh wie möglich spielen will, könnte daran Interesse haben. Es gibt zudem ein Vorbesteller-Paket mit einigen Goodies, die für manche Spieler interessant sein dürften.

Das sind die Vorbesteller-Boni für jede Edition: Unabhängig davon, welche der Editionen ihr vorbestellt, erhaltet ihr ein Vorbesteller-Pack, bestehend aus:

Nahkampfmesser Baku ACB-90

Epischer Waffen-Talisman “Mr. Chompy”

Spielerkarten-Hintergrund “Landung”

Erkennungsmarke “Alte Wache”

Zudem gibt es früheren Zugang zur Open Beta von Battlefield 2042.

Abgesehen von der Beta handelt es sich jedoch rein um kosmetische Boni. Wenn ihr Battlefield 2042 auf jeden Fall spielen werdet und auch die Beta so früh wie möglich testen wollt, ist eine Vorbestellung eine Überlegung wert. Sie ist jedoch nicht notwendig, um mit anderen Spielern nach dem Release zu konkurrieren.

Habt ihr ein EA-Play-Abonnement, könnt ihr zudem schon an einer Early-Access-Phase zur Vollversion des Spiels teilnehmen, die am 15. Oktober startet.

Für wen lohnt sich der Kauf einer der Editionen? Die Gold- und Ultimate-Edition sind vor allem für Spieler interessant, die auf Ingame-Goodies stehen und Interesse am Season-Pass haben.

Gerade der Season-Pass dürfte Veteranen und Battlefield-Fans wichtig sein und mit der Gold-Edition kann man so Geld sparen, statt alle Inhalte einzeln zu kaufen.

Auch hier gilt: Wer sich absolut sicher ist, Battlefield 2042 zu kaufen und auch auf jeden Fall den Season-Pass mit im Paket haben will, dürfte auch Interesse an einer der beiden Spezialeditionen haben.

Was steckt eigentlich im Season-Pass? Der Season-Pass gilt für das erste Jahr nach dem Release und umfasst vier Seasons. Pro Season gibt es

eine neue Spezialisierung

einen Battle Pass

drei epische Skin-Bundles

Richtige Battlefield-Fans könnten an der Ultimate Edition interessiert sein. Die kommt neben dem Season Pass auch mit dem offiziellen Soundtrack, einem digitalen Artbook und legendären Skins. Wer aber auf physische Sammelstücke wert legt, dürfte enttäuscht sein. Denn hier bietet EA gar nichts an.

Battlefield 2042 Editionen in der Übersicht

Hier noch einmal alle Unterschiede zwischen den Editionen in der Übersicht.

Das steckt in der Standard-Edition:

Das Hauptspiel

Vorabzugriff ab dem 15. Oktober

Vorbesteller-Pack

Das steckt in der Gold-Edition:

Das Hauptspiel

Vorabzugriff ab dem 15. Oktober

Vorbesteller-Pack

Season-Pass für 1 Jahr

Das steckt in der Ultimate-Edition:

Das Hauptspiel

Vorabzugriff ab dem 15. Oktober

Vorbesteller-Pack

Season-Pass für 1 Jahr

Midnight Ultimate Bundle bestehend aus: Legendäres Outfit “Schattenschleicher” legendäre Waffen-Skin “Obsidian” legendäre Fahrzeug-Skin “Onyx”

Offizielles digitales Artbook und exklusiver digitaler Soundtrack

Hinweis: Die Editionen der Xbox One und PS4 unterscheiden sich stark von des PCs, der PS5 und Xbox Series X|S. So werden beispielsweise weniger Spieler auf den Maps unterwegs sein. Die Karten werden außerdem deutlich kleiner ausfallen – Das sind die Unterschiede in der Übersicht.

Wann ist eigentlich der Release von Battlefield 2042? Der neue Shooter erscheint am 22. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X/S und in einer angepassten Version auch für Xbox One und PS4. Zuvor erscheint aber noch eine Open Beta, in der ihr einen ersten Blick auf Battlefield 2042 werfen könnt.

Hier auf MeinMMO findet ihr eine vollständige Übersicht zu Battlefield 2042: Alle Infos zum Multiplayer-Shooter – Release, Beta, Systemanforderungen