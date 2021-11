Battlefield 2042: Preload startet schon in einer Woche – Download-Größe für PS5 bekannt

Dank PlayStation Game Size kennen wir jetzt Details zu den Preload-Zeiten von Battlefield 2042. Außerdem wurde die Download-Größe des Shooters auf der PS5 enthüllt. MeinMMO fasst die Infos für euch zusammen.

Das sind die Preload-Zeiten: Je nach Edition habt ihr zwei unterschiedliche Tage, an denen der Preload für euch beginnt.

Spieler mit Zugriff auf die Early-Access-Phase können bereits in einer Woche, am 10. November, den Download starten. Am 11. November beginnt dann die Early-Access-Phase von Battlefield 2042, eine Woche vor dem offiziellen Release.

So nehmt ihr am Early Access teil: Ihr müsst entweder die Gold oder Ultimate Edition vorbestellt haben, oder Abonnent von EA Play sein. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss sich bis zum eigentlichen Release gedulden.

Battlefield 2042 erscheint am 19. November für alle Spieler. Der Preload beginnt hier am 17. November, also zwei Tage vor Release.

Aber wie groß fällt eigentlich der Download aus? Zumindest für die PS5 wissen wir jetzt, wie viel Speicherplatz ihr freihalten solltet.

Download-Größe von Battlefield 2042 für die PS5

So groß fällt der Download auf PS5 aus: Laut dem bekannten Twitter-Account von PlayStation Game Size, der regelmäßig die Download-Größen neuer Spiele vorab verrät, wird Battlefield 2042 auf PS5 überraschend wenig Speicherplatz benötigen.

So soll der Shooter zum Release 42,717 GB benötigen.

Hier ist der Day-1-Patch aber nicht eingerechnet, der zum Release am 19. November kommen soll.

Möglicherweise wird sich die Download-Größe also nochmal erhöhen, je nach Umfang des Patches.

Wie sieht es mit anderen Plattformen aus? Dazu ist noch nichts bekannt. In der Regel sollten sich die Download-Größen aber in einem ähnlichen Rahmen halten.

Auf welchen Plattformen erscheint Battlefield 2042 überhaupt? Der Shooter wird für PC, PS5 und PS4, Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht.

Was wissen wir über den Day-1-Patch? In der Open Beta von Battlefield 2042 entdeckten Spieler zahlreiche Bugs, Glitches und andere technische Probleme.

Einige davon hat Entwickler DICE schon direkt adressiert und bestätigt, dass manche von ihnen zum Release mit dem Day-1-Patch behoben sein sollen. Hier findet ihr 5 davon.

Die ersten Reaktionen auf die Download-Größe fallen positiv aus und nun hoffen zahlreiche Spieler, dass der Day-1-Patch die Speicherplatz-Anforderungen nicht zu stark in die Höhe treibt.

Die meisten gehen aber davon aus, dass Battlefield 2042 nach Release zügig die 50-GB-Marke knacken wird. Die meisten Shooter brauchen in der Regel große Mengen an Speicherplatz.

Prominentestes Beispiel hierfür dürfte CoD Warzone sein, das über 100 GB belegt. Auch das kommende CoD Vanguard wird ziemlich groß ausfallen. Es gibt zum Release aber Möglichkeiten, Speicherplatz zu sparen.