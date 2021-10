Des Weiteren erhaltet ihr ein Auto-Spot-System. Gegner werden somit in einem Umkreis von 10-Meter automatisch entdeckt. Diese müssen sich aber in eurem Sichtfeld befinden.

In der Beta solltet ihr bemerkt haben, dass die Unterscheidung zwischen Freund oder Feind eine regelrechte Tortur glich. Meist griff man seinen Teamkollegen an während euer Gegner direkt hinter euch lungerte. Das soll der Vergangenheit angehören.

In der Beta wurdet ihr auf die Map geschmissen und jeder euer Teamkollegen sind ihrer Wege gegangen. Zum Launch wird Battlefield 2042 deshalb mehr Möglichkeiten der Absprache bieten. Vor einer Runde werdet ihr zunächst in einen Warm-Up-Bereich gebracht.

In der Beta konntet ihr nur auf euer Loadout zugreifen , wenn ihr in einem Match ward. Das sollte sich ändern, denn ihr werdet die Möglichkeit besitzen eure Waffenkombos mit den dazugehörigen Spezialisten ganz entspannt außerhalb der Kampfzone anzupassen.

In der Beta wurden Spieler auf nicht besetzte Server geworfen, die mit Bots aufgefüllt wurden. Das soll sich in Zukunft ändern. EA hat sich dem Problem angenommen und erklärte, dass man den Fehler behoben habe. Nun werden nur in Ausnahmefällen Bots dazugeholt, um für einen Team-Ausgleich zu sorgen. Diese sollen nicht das ganze Match einnehmen, sondern nur assistieren.

Was wird geändert? Von minimalen bis hin zu großen Änderungen ist alles dabei. Vorwiegend sind das Änderungen, die das Spielgeschehen positiv beeinflussen oder euch eine bessere Übersicht der Geschehnisse in Battlefield 2042 geben.

