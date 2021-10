Battlefield 2042 setzt auf Spezialisiten statt Klassen – Aber viele Fans stört das

Eigentlich wurden die Spezialisten als cooles, neues Feature für Battlefield 2042 angekündigt, die mehr Freiheiten bieten sollen. Doch sie kamen bei den Fans wohl schlechter an als erhofft. Viele fordern jetzt die alten Klassen zurück.

Was sind Spezialisten? Das sind die neuen “Klassen” von Battlefield 2042, obwohl das Wort nicht ganz zutrifft. Die einzigen, festgelegten Eigenschaften dieser Spezialisten sind ihr Aussehen und ihre Hintergrundgeschichte. Auf dem Papier füllen sie feste Rollen aus, so gibt es etwa einen Aufklärer oder eine Sanitäterin.

Im regulären Multiplayer sind diese Eigenschaften und Gadgets aber nicht festgelegt und Spieler können sich zu ihrem Spezialisten jede Ausrüstung mitnehmen, die sie gerade wollen. Eine Vorstellung aller bekannten Spezialisten findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Das gibt in der Theorie den Spielern zwar mehr Freiheiten, bringt auf der anderen Seite aber auch zahlreiche Probleme mit sich. Diese sind so groß, dass es mittlerweile etliche Spieler gibt, die sich die alten Klassen wieder zurückwünschen.

Wie war das früher? In den älteren Battlefield-Teilen gab es ein festes Klassensystem mit vier verschiedenen Rollen. Meist waren das

Sturmsoldat

Techniker

Versorger

Aufklärer (Scharfschütze)

Diese Klassen hatten dabei auch eigene Waffen und Gadgets zur Verfügung, die sie von den anderen abhob. So konnte der Sturmsoldat keine Scharfschützengewehre mitnehmen, während der Scharfschütze keinen Defibrillator oder Raketenwerfer mitnehmen konnte und so weiter.

Spieler fordern altes Klassensystem aus früheren Battlefield-Teilen

Was ist das Problem mit den Spezialisten? Die Kritikpunkte sind vielfältig. Die Probleme fangen für viele Spieler schon beim Aussehen der Spezialisten an, die in der Open Beta besonders deutlich wurden.

Die Spezialisten gehören nämlich keiner spezifischen Fraktion an. Zwar stehen sich im Multiplayer die Amerikaner und Russen gegenüber, aber abgesehen von einer farblichen Kennzeichnung kann man nicht erkennen, welcher Spezialist auf welcher Seite spielt.

Die Uniformen sehen immer gleich aus. Das sorgte in der Beta für Verwirrung und einigen Spott der Spieler, da man Freund und Feind kaum unterscheiden konnte.

Schon da äußerten die Spieler Bedenken darüber, dass die Spezialisten sogar noch generischer wirkten, als die früheren Klassen. Dabei sollten sie mit ihrer eigenen Hintergrundgeschichte und dem Aussehen genau das sein: spezieller und einzigartiger. Mittlerweile machen sich auch viele über das Aussehen von Spezialist Mackay lustig:



Aus Webster dem Soldaten wurde kurzerhand Wallace, der Käse und Crackers mag und außerdem Hunde verkauft.

Die Kritik beschränkt sich dabei nicht nur auf das Aussehen.

So war das frühere Klassen-System für zahlreiche Battlefield-Veteranen ein wichtiger Bestandteil der Reihe und ein Teil der Immersion

Außerdem konnte man anhand der Uniformen und des Klassendesigns sofort erkennen, was der Gegner und das eigene Squad an Ausrüstung dabei hatte

Das Balancing unter den Klassen war laut Spielern zudem einfacher

Manche vermuten, dass die Spezialisten einfach nur von den Operatoren aus CoD abgekupfert sind und mit Skins eine weitere Geldquelle darstellen sollen

Was genau ist die Forderung? Die Spieler wünschen sich konkret eine Rückkehr zur alten Rollenverteilung im Multiplayer. Die Spezialisten sollten entweder verschwinden, oder nur im Modus “Hazard Zone” zum Einsatz kommen.

So schreibt unter anderem der User BigTechCensorsYou:

Das Klassensystem von Battlefield funktionierte seit zwei Jahrzehnten. Es funktioniert schon längere Zeit, als die meisten aktuellen Spieler am Leben sind. Und JETZT gehen sie hin und versauen es. via reddit.com

Ein Spieler hat sogar auf reddit einen Post “gefälscht”, der ankündigt, dass DICE die Kritik annimmt und das Klassensystem für den All-Out-Warfare Bereich des Multiplayers zurückbringt.

Manche sind schon fast verzweifelt deswegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie stehen die Chancen? Ob Entwickler DICE auf die Kritik hören wird, bleibt abzuwarten. EA verschickt aktuell Umfragen an verschiedene Spieler und sammelt gezielt Feedback, auch nach den Spezialisten und dem alten Klassensystem.

Möglicherweise wird das Feedback der Fans also bis oder nach Release umgesetzt.

Wann erscheint eigentlich Battlefield 2042? Der Shooter soll offiziell am 19. November 2021 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4 erscheinen.

Dann werdet ihr die Spezialisten voraussichtlich selbst ausprobieren und euch eure eigene Meinung bilden können. Die altbekannten Klassen werden aber nicht gänzlich fehlen.

Denn in Battlefield Portal, einem weiteren großen Modus von Battlefield 2042, könnt ihr sämtliche Klassen aus Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 und Battlefield 1942 spielen. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Infos zum Spielmodus.

Was haltet ihr vom Spezialisten-System? Wünscht ihr euch auch die Klassen zurück? Oder seid ihr mit dem neuen System zufrieden? Was würdet ihr ändern oder beibehalten? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.