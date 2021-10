Battlefield 2042 zeigt endlich den 1. Teaser zur Hazard Zone – Was ist das überhaupt?

Battlefield 2042 will offenbar endlich den brandneuen Modus Hazard Zone vorstellen. Der war in der Community bisher ein großes Fragezeichen und viele Fans wollten wissen, was es damit auf sich hat. Mit einem Teaser kündigt das Entwicklerteam das nächste wichtige Datum an.

Das ist der Teaser: Nach der eher gemischt aufgenommenen Beta von Battlefield 2042 erschien heute, am 12. Oktober 2021, auf Twitter und YouTube ein etwa 30-sekündiger Clip. Der zeigte verschiedene, verzerrte Szenen. Dazu erschienen drei kurze Nachrichten auf dem Screen:

„Enter the Hazard Zone“ (etwa: Betretet die Gefahrenzone)

„Every squad for themselves“ (etwa: Jedes Team ist auf sich gestellt)

„Come prepared“ (etwa: Bereite dich gut vor)

Der kurze Teaser verweist auf eine kommende Premiere auf YouTube. Dort soll am Donnerstag, den 14. Oktober um 17:00 Uhr deutscher Zeit ein neues Video erscheinen. Ob es sich dabei um einen Trailer oder eine größere Vorstellung handelt, wissen wir noch nicht.

Bereits jetzt warten über 2.000 Leute in der Premiere auf YouTube und das Video hat schon über 6.300 Upvotes, obwohl kaum noch etwas zu sehen ist. Wir haben den Teaser und die Premiere hier für euch eingebunden:

Hazard Zone – Der neue Modus von Battledfield 2042

Was ist Hazard Zone? Über Hazard Zone ist bis auf den Namen bisher noch nicht viel bekannt. Angeblich soll es sich dabei um einen PvE-Modus mit PvP handeln – ähnlich wie die Dark Zone aus The Division.

Ein größerer Leak zu Hazard Zone, den Waffen und Seasons von Battlefield 2042 deutete bereits zuvor an, worum es eigentlich gehen könnte:

Ihr startet an einem zufälligen Punkt und müsst euch in die Mitte der Karte durchkämpfen

Dort sollt ihr Daten bergen, die per Heli extrahiert werden

Unterwegs sammelt ihr Loot und kämpft gegen NPCs und andere Spieler

Grob erinnert das Spielzprinzip dabei an Escape From Tarkov, was auch mit den Aussagen „come prepared“ und „every squad from themsevles“ zusammenpassen würde. Möglicherweise wird Hazard Zone auch so etwas wie ein Battle Royale – quasi das Pendant zu CoD Warzone für Battlefield.

Das wiederum würde sich mit den Vermutungen der Fans decken, die denken, dass Battlefield 2042 ursprünglich ein ganz anderes Spiel werden sollte. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel darüber, was wir schon zu Hazard Zone wissen:

Wann erscheint Battlefield 2042? Der Release von Battlefield 2042 liegt nach einer Verschiebung nun auf dem 19. November 2021. Dann erscheint der neue Shooter für PC, Xbox und PlayStation. Spätestens zu diesem Zeitpunkt solltet ihr euch selbst ein Bild von Hazard Zone machen können.

Ein weiterer, neuer Modus in Battlefield 2042 ist Portal, welcher den Spielern die Freiheiten gibt, beliebte Inhalte alter Battlefield-Teile zu mischen. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel zu Portal:

