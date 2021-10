Fans vermuten: Battlefield 2042 fühlt sich „falsch“ an, weil es ein ganz anderes Spiel werden sollte

In der vergangenen Woche fand die Beta zu Battlefield 2042 statt und seitdem gibt es viele Diskussionen. Eine davon dreht sich um das Gameplay und dass es sich nicht wie ein “richtiges Battlefield” anfühle. Einige Spieler meinen, den Grund gefunden zu haben: Es sollte ursprünglich ein anderes Spiel werden.

Was steckt hinter der Kritik? Basierend auf ihren Erfahrungen in der Beta sind einige Battlefield-Veteranen enttäuscht vom Gameplay. Abseits der technischen Probleme sind die der Meinung, etwas fühle sich nicht richtig an und Battlefield 2042 spiele sich nicht wie ein “richtiges Battlefield”.

Was genau ist damit gemeint? Es gibt einige Punkte, die besonders häufig genannt werden:

Das Map-Design von Orbital

Die neuen Spezialisten ersetzen die Klassen aus früheren Ablegern

Das Waffenhandling fühlt sich für viele eher nach CoD an, statt wie ein Battlefield

Nahkampf-Animationen in Third-Person

Zudem wurden etliche Features aus früheren Ablegern gestrichen

Was unsere Leser von der Beta halten, könnt ihr übrigens in der Auswertung unserer Umfrage zu Battlefield 2042 nachlesen.

Nun hat der Spieler androbird eine Vermutung aufgestellt, warum sich Battlefield 2042 so anders anfühlt. Er glaubt: Battlefield 2042 wurde ursprünglich mit einem Battle-Royale-Konzept entwickelt.

Was ist dann eigentlich ein richtiges Battlefield? Die Gründe für diese Aussagen sind vielfältig, weil zahlreiche Spieler unterschiedliche Dinge mit der Reihe verbinden. Während einige Veteranen noch von den Zeiten um Battlefield 1942 hinterhertrauern, feiern andere Battlefield-Kenner den Ableger Bad Company 2.



All diese Titel hatten einen klassischen Multiplayer mit einigen Modi und großen Karten. Dazu gab es ein System mit festen Klassen und das Gameplay hatte immer ein realistischeres Spielgefühl, als es schnelle Shooter wie Call of Duty hatten. Von Battle Royale, Spezialisten und anderen modernen Features war damals noch nicht die Rede.

Sollte Battlefield 2042 ursprünglich ein Battle Royale werden?

Das meint der Spieler dazu: androbird glaubt, dass Battlefield 2042 zunächst nicht als klassischer Ableger der Battlefield-Reihe geplant war und erst spät in der Entwicklung auf das Konzept früherer Battlefield-Teile umgestiegen ist. (via reddit.com)

Diese Vermutung macht er an einigen Punkten fest:

Klassen seien durch Spezialisten ersetzt worden, weil diese besser zu dem Konzept eines Battle-Royale-Spiels passen würden. Die Spezialisten sorgten bereits in der Beta für Kritik und Spott

Das Wiederbeleben von Teamkameraden dauert länger als in früheren Teilen. Das würde eher dem Wiederbeleben in BR-Spielen ähneln

Die Waffenkonfiguration mit dem Plus-Menü sei auch eher ein Feature, das man in einem BR-Spiel erwarten würde. Das läge daran, dass man in BR-Spielen nur ein Leben habe und nicht respawnt. Somit brauchte man ein System, womit man seine Ausrüstung während einer Partie konfigurieren kann. In früheren Battlefield-Ablegern ging das bei jedem Respawn, somit war ein derartiges System nicht vonnöten.

Es gibt keine Fraktions-spezifischen Inhalte. androbird glaubt, dass diese ursprünglich gar nicht geplant waren und für BR auch nicht nötig gewesen wären

Das Map-Design und Fahrzeugbalance wären nicht für klassische Battlefield-Modi wie Eroberung geeignet. Konkret nennt er beispielsweise den langen Tunnel zwischen zwei Eroberungspunkten

androbird meint abschließend: “Battlefield 2042 ist eine Sammlung von BR-Mechaniken und -Systemen, die in den Battlefield-Kontext geworfen wurden, wo vieles davon aber einfach nicht funktioniert.”

Was halten die anderen Spieler davon? Während der Post an sich über 1.600 Upvotes (Stand: 11. Oktober, 11:36 Uhr) gesammelt hat, fallen die Reaktionen auf diese Theorie gemischt aus.

Einige bestätigen das Gefühl von androbird und stimmen ihm zu, wie gspotslayer69XX: “Ich war wirklich besorgt darüber, weshalb sich BF2042 nicht wie ein Battlefield-Spiel anfühlte. Danke androbird, jetzt hab ich’s kapiert.”

Es gibt aber auch Gegenargumente. So widersprechen einige dem Punkt mit der Orbital-Karte und dem Tunnel. Sie finden das Map-Design ansprechend und haben nicht das Gefühl, dass es auf BR ausgelegt sei.

Außerdem glauben viele Spieler nicht, dass das Sinn ergibt. So vermutet turdmogrol: “Es ist EA, sicherlich hätten sie uns einfach das Battle Royale rechtzeitig verkaufen und DANN das als Basis nutzen können, um BF2042 zusammenzuschmeißen, während wir uns ein oder zwei Jahre lang über Battle Royal/gekaufte Cosmetics beschweren.”

Insgesamt gibt es einige Zweifel und es bleibt abzuwarten, ob sich je was an dieser Theorie bestätigen lässt. Ein anderer Grund scheint hier für Spieler wahrscheinlicher: Hazard Zone, ein neuer Modus, über den offiziell noch nicht viel bekannt ist.

Ist Hazard Zone der Grund für die Änderungen?

Das spricht eher dafür: Nach den schlechten Erfahrungen mit BR in Battlefield V sehen andere Spieler eher den Hazard-Zone-Modus als Grund für diese “BR-Elemente” – wie zum Beispiel Strolltheroll: “Ich bezweifle, dass nach dem Misserfolg von Firestorm und der Tatsache, dass ein moderner Shooter in direkter Konkurrenz zu Warzone stehen würde, jemals an ein BR gedacht wurde. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die Karten und Gameplay-Features um Hazard Zone herum gebaut wurden.”

Was ist Hazard Zone? Der Modus wurde bisher zwar angekündigt, aber noch nicht vorgestellt. Laut bisherigen Leaks handelt es sich dabei aber um einen Modus, der PvP- und PvE-Elemente mischt und an Spiele wie Escape from Tarkov oder

Hunt: Showdown erinnert. Die offizielle Beschreibung hierzu lautet bisher:

Ein komplett neuer, riskanter, teambasierter Spielmodus, der eine moderne Interpretation der Multiplayer-Erfahrung ist. Hazard Zone ist unverkennbar Battlefield, aber unterscheidet sich stark von All-Out Warfare.

Von Dataminern und Leaks wissen wir, dass sämtliche Maps von Battlefield 2042 auch in Hazard Zone spielbar sein werden. Aus den Infos geht hervor, dass Spieler auf einer Map abgesetzt werden und wichtige Daten sammeln müssen, um diese dann ausfliegen zu lassen.

Hinzu kommt Ausrüstung und ein System aus “Extraction Streaks” und Perks. Ob sich all diese Infos bestätigen, bleibt aber erst noch abzuwarten. Hier findet ihr eine Übersicht zu den bisherigen Leaks und Infos zu Hazard Zone.