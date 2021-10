Spieler spotten über die Spezialisten von Battlefield 2042 – Wer ist Freund oder Feind?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So sah das in Battlefield 4 aus:

Das Bild zeigt, wieso es in Partien so schnell verwirrend sein kann. Hier sieht man, wie der Spezialist Mackay – jap, das ist die korrekte Schreibweise laut EA – einen feindlichen Mackay ausschaltet, während ein anderer Mackay gerade irgendwo etwas Spannendes sieht.

Dementsprechend haben sie auch ein charakteristischeres Aussehen, als das bei den früheren Einheiten in anderen Battlefield-Ablegern der Fall war. Das Problem hierbei ist nur: In der Beta von Battlefield 2042 gibt es nur 4 Spezialisten.

Mit den Spezialisten wollte Battlefield 2042 sein Klassensystem eigentlich überarbeiten. Bisher kommen sie bei einigen Spielern aber nicht so gut an. Der Hauptgrund: Sie lassen sich kaum unterscheiden, Verwechslung garantiert. Nun gibt’s deswegen Spott.

