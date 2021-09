Wie kann ich früher spielen? Um an der Early-Access-Phase teilzunehmen und so schon früher zu spielen, müsst ihr Battlefield 2042 entweder vorbestellen oder ein EA-Play-Abo haben.

Was ist das Problem? Einige Spieler zeigen sich wegen eines Punktes in den minimalen Anforderungen verwirrt. Denn theoretisch ist der angegebene Ryzen-5-Prozesser für die minimalen Empfehlungen deutlich stärker als das angegebene Intel-Pendant i5 6600k (via cpu.benchmark.com ).

Was muss euer PC können? Über Twitter hat Battlefield 2042 die Systemanforderungen für den PC aufgelistet (via Twitter ):

Seit kurzem wissen wir, wann die Open Beta von Battlefield 2042 startet. Passend dazu hat EA auch die Systemanforderungen enthüllt. Was euer PC können muss und wieso einige Fans jetzt in Sorge sind, fasst MeinMMO für euch zusammen.

Insert

You are going to send email to