Spieler feiern die Weltraumrakete in der Beta von Battlefield 2042 – So zerstört ihr sie

In der Open Beta von Battlefield 2042 spielt ihr auf der Orbital-Karte mit einer zerstörbaren Weltraumrakete, die während der Partie startet. MeinMMO zeigt euch, wie ihr sie zerstört und was für Späße die Spieler bereits damit treiben.

Was ist das für eine Rakete? Auf der Orbital-Karte findet sich eine große Startrampe mit einer Weltraumrakete. Diese ist Teil des Levolution-Features, das in Battlefield 2042 zurückkehrt.

Was ist das für ein Feature? Levolution bezeichnet Events, die während einer Partie auftreten. Sie können die gesamte Map umkrempeln und so für Abwechslung sorgen.

Die Rakete der Orbital-Map startet im Laufe der Partie. Sie kann aber zerstört werden, bevor sie in den Orbit startet. Geschieht das, gibt es eine gigantische Explosion und die Map wird stark in Mitleidenschaft gezogen. Wir zeigen euch, wie das geht.

Das ist die Startrampe auf der Orbital-Map.

So zerstört ihr die Weltraumrakete

Um die Rakete zur Explosion zu bringen, müsst ihr darauf achten, wann der Start-Prozess beginnt. Das erkennt ihr daran, dass die Rakete ihre Arme ausbreitet.

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr die Rakete beschädigen und so ihre Zerstörung verursachen. Dafür müsst ihr allerdings genügend Schaden anrichten. Alleine wird es schwer, die Rakete vor dem Start zur Explosion zu bringen.

Wie viel Zeit hat man dafür? Sobald der Startvorgang beginnt, habt ihr 6 Minuten Zeit, um die Rakete zu zerstören. Dabei könnt ihr jede Art von Schadensquelle benutzen, ob Feuerwaffen, Flug- oder Fahrzeuge. Sprengstoff kann ebenfalls nützlich sein.

Schafft ihr es allerdings, gibt es eine gigantische Explosion, die die Startrampe und die nähere Umgebung ordentlich zerfetzt. Trümmer fliegen durch die Gegend und ihr müsst aufpassen, nicht draufzugehen.

Hier könnt ihr das im Video sehen:

Spieler kämpfen um die Rakete und fliegen über 1900 Meter mit

Was halten die Beta-Tester von der Rakete? Die scheinen viel Spaß zu haben. Im Subreddit von Battlefield 2042 gibt es etliche Clips, in der Spieler ihren Unfug mit der Weltraumrakete treiben.

Dieser Clip ging schon am ersten Tag der Early-Access-Phase online, in der ein Spieler es tatsächlich geschafft hat, sich mit der Rakete quasi ins All pusten zu lassen. Der Spieler mit dem passenden Namen SirNukeBoy schreibt dazu: “Leb wohl, schreckliche Welt!”

Er hatte wohl genug von der Map und flog mit der Rakete davon. Ab einer gewissen Höhe war dann aber leider Schluss für ihn, wie ihr hier im Clip sehen könnt:

Der Spieler theCptQuinn scheint sich in den Kopf gesetzt zu haben, die Rakete in jeder Partie zu zerstören. NUR die Rakete:

Ihr könnt mich bei jedem Spiel dabei erwischen, wie ich versuche, die Rakete in die Luft zu jagen. Ich werde gegen niemanden kämpfen, außer gegen die Rakete. Bitte stört mich nicht.

Er fand seinen künftigen Erzfeind in KolbyOnline1, der dem als Antwort entgegenhielt:

Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt, und lass mich dir eine Sache sagen, Junge. Unter meiner Aufsicht wird keine Rakete in die Luft gejagt. Es ist meine geschworene Pflicht, die Rakete um jeden Preis zu schützen. Ich werde gegen niemanden kämpfen, außer gegen diejenigen, die die Rakete bekämpfen. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Trottel!

Der Sheriff scheint aber nicht mit der Anzahl an Spielern gerechnet zu haben, die die Rakete gerne in die Luft jagen möchte. Zumindest wird das unter seinem Post schnell deutlich, mit zahlreichen Abschussberichten von anderen Usern (via reddit.com).

Andere Spieler nutzen bereits den neuen Greifhaken, um sich von der Rakete in die Luft ziehen zu lassen. Und das funktioniert tatsächlich, wie SQUiD Gaming zeigt:

Tatsächlich scheint es sich dabei um einen Glitch zu handeln, denn der Spieler wird über 1900 Meter mit in die Luft gezogen, was eher nicht beabsichtigt sein dürfte.

Neben der Rakete haben einige Spieler bereits mit C5 (dem C4 aus dem Jahr 2042) herumgespielt und einen Drohnen-Trick aus diversen früheren Shootern wiederbelebt – mit tödlichem Erfolg.

Was steckt sonst noch in der Beta? Neben der Orbital-Map könnt ihr den Modus “Eroberung” ausprobieren und vier von insgesamt 10 neuen Spezialisten spielen.

Wie lange läuft die Beta? Ihr habt noch bis zum 10. Oktober um 9:00 Uhr Zeit, die Beta auszuprobieren. Danach gehen die Server wieder offline.

Auf welchen Plattformen kann man spielen? Die Beta ist auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4 erschienen.

Wir halten euch mit aktuellen Infos in unserem Live-Ticker zur Open Beta auf dem neuesten Stand.

Wie sieht es bei euch aus? Konntet ihr schon spielen und die Rakete in die Luft jagen? Wie findet ihr die Beta bis jetzt? Schreibt eure Erlebnisse gerne in die Kommentare.