Battlefield 2042: Die Beta startet heute – Wir tickern live

Ob sich die Leaks bewahrheiten werden, muss sich noch zeigen. Ab heute könnt ihr euch selbst ein Bild von der Beta machen und kurz darauf soll Battlefield 2042 auch schon erscheinen. Der endgültige Release des Spiels steht für den 19. November 2021 an, nachdem er bereits einmal verschoben wurde. In unserem Hub auf MeinMMO findet ihr alles, was ihr zum Release von Battlefield 2042 wissen müsst.

Was steckt in der Beta? Ihr werdet den Multiplayer-Modus von Battlefield 2042 testen können, hier allerdings nur den Modus „Eroberung“ auf der Map „Orbital“ nach aktuellen Informationen. Zur Verfügung stehen euch 4 der bisher vorgestellten Spezialisten – Die Klassen von Battlefield 2042.

In beiden fällen könnt ihr das Spiel schon ab sofort vorab downloaden . Auf Xbox und PlayStation benötigt ihr jedoch Xbox Live Gold bzw. PS Plus. Hier erfahrt ihr mehr zum Preload und der Download-Größe der Beta von Battlefield 2042.

Zwei Tage später, am Freitag, den 8. Oktober, startet ebenfalls um 9:00 Uhr dann die Open Beta für alle, die teilnehmen wollen – ganz ohne Vorbestellung oder Abo. Die Beta ist für alle Spieler auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC zugänglich.

Wann geht es los? Am Mittwoch, den 6. Oktober um 9:00 Uhr morgens deutscher Zeit können Vorbesteller von Battlefield 2042 in die Beta starten. Zugang bekommen außerdem alle, die den Xbox Game Pass oder EA Play nutzen .

Insert

You are going to send email to