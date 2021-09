Battlefield 2042: Neuer Modus Hazard Zone mischt wohl PvE mit PvP – Das ist bisher bekannt

Neben All-Out Warfare und Portal bekommt Battlefield 2042 mit Hazard Zone einen weiteren, großen Modus spendiert. Wir von MeinMMO fassen hier alle bisher bekannten Infos und Gerüchte zusammen.

Das ist bisher von offizieller Seite bekannt: EA und DICE halten sich bisher zu Hazard Zone bedeckt. Auf der offiziellen Website zu Battlefield 2042 heißt es in der Beschreibung bisher lediglich:

Ein komplett neuer, riskanter, teambasierter Spielmodus, der eine moderne Interpretation der Multiplayer-Erfahrung ist. Hazard Zone ist unverkennbar Battlefield, aber unterscheidet sich stark von All-Out Warfare.

Abgesehen davon gibt es von offizieller Seite noch keine weiteren Details zum neuen Spielmodus. Doch seit dem Alpha-Test gab es einige Infos in Form von Leaks, die durch Dataminer ans Licht gebracht werden konnten.

Hier vorab schon einmal der Hinweis: Die Infos basieren auf der Alpha. Das ist keine finale Version des Spiels, bis zum Release können sich also noch Dinge ändern. Die enthüllten Informationen vermitteln dennoch schon einmal einen Eindruck davon, was Spieler in Hazard Zone erwarten könnte.

Hazard Zone erinnert an Survival aus The Division

Was verraten die Infos über den Modus? Ein Großteil der bisher enthüllten Details stammen von Dataminer temporyal, der bereits Infos zu Waffen und Seasons geteilt hat.

Das Prinzip erinnert an die Dark Zone und vor allem den Survival-Modus aus The Division 1.

Worum ging es da?

Im Survival-Modus wurde man zu Beginn der Partie an zufälligen Punkten auf dem Rand der Karte abgesetzt.

Von da muss man sich bis ins Zentrum, in die Dark Zone, durchzukämpfen und Daten bergen, die man dann mittels Heli wieder ausfliegen muss.

Auf dem Weg ins Zentrum sammelt ihr Loot, trefft auf NPC-Gegner und andere Spieler, die euch wahlweise angreifen, oder euch aus dem Weg gehen können.

Der grobe Ablauf von Hazard Zone liest sich bisher fast identisch.

Wo sind die Parallelen? Auch Hazard Zone wird wohl PvE und PvP vermischen. Spieler werden zu Beginn einer Partie offenbar per Helikopter auf einer Map abgesetzt. Das Ziel ist es, wichtige Daten zu sammeln und am Ende der Partie von der Map von einem bestimmten Extraktionspunkt zu fliehen.

Dabei gilt es, sich gegen NPC-Feinde und andere Spieler durchzusetzen und nicht zu sterben. Außerdem soll der Modus einen großen Teil aller Battlefield-Mechaniken bieten. Es wird daher wahrscheinlich Fahrzeuge, Flugzeuge und eine große Auswahl an Waffen zu finden geben.

Insider Tom Henderson zieht außerdem auch einen Vergleich zu Spielen wie Escape from Tarkov und Hunt: Showdown.

“Extraction Streaks” und Perks in Hazard Zone

So funktionieren Extraction Streaks und Perks: Schafft ihr eine erfolgreiche Extraktion, dürft ihr den gesammelten Loot behalten. Auch das ist eine Ähnlichkeit zur Dark Zone von The Division. Solltet ihr mehrere Partien erfolgreich abschließen, erhaltet ihr sogenannte “Extraction Streaks”.

Streaks werden wiederum benötigt, um Perks für euren Charakter oder Rabatte im Schwarzmarkt von Hazard Zone freizuschalten. Sollte der Streak verloren gehen, verliert man wiederum den Zugang zu höheren Perks.

Was für Perks werden das sein? Offenbar wird man über diese Perks und weitere Dinge freischalten. Dazu gehören:

Anfangsausrüstungen

Schnellere Heilung

Ausrüstungsversicherungen

Perks werden dabei unterschiedliche Seltenheitsstufen und Ränge haben. Je mehr Strikes ihr erzielt, desto mehr Perks schaltet ihr frei.

Für den Schwarzmarkt gibt es eine “Hazard Zone”-Währung, “Dark Market Coins” zu sammeln, mit der man offenbar auch Ausrüstung im Hazard-Menü kaufen kann. Ihr könnt eure Ausrüstung aber offenbar während der Partien verlieren, wenn ihr keine Versicherung habt.

Ob es noch weitere Upgrades geben wird und wie genau sie funktionieren, bleibt aktuell unklar. Das wird wohl erst mit der offiziellen Enthüllung von Hazard Zone genauer erklärt.

Gerüchte zu Maps von Hazard Zone

Auf welchen Karten wird der Modus spielbar sein? Hier gibt es derzeit nur Spekulationen. Der Dataminer konnte bisher nur die Orbital-Karte mit Hazard Zone in Verbindung bringen. Da seine Infos aber aus dem Alpha-Test stammen, wo das die einzige spielbare Map war, kann man daraus nur wenige Schlüsse ziehen.

Bisher gehen Insider wie Tom Henderson davon aus, dass alle 7 Karten aus All-Out Warfare im Modus zur Verfügung stehen. Das wären dann folgende Karten:

Orbital

Sanduhr (Hourglass)

Kaleidoskop

Frachtliste (Manifest)

Abgelegt (Discarded)

Umbruch (Breakaway)

Neuanfang (Renewal)

Zuvor ging Henderson davon aus, dass Hazard Zone auf eigens angefertigte Maps setzt und sogar Story-Inhalte bekommen wird. Was letztlich davon eintrifft, bleibt noch abzuwarten.

Sanduhr

Orbital

Abgelegt

Umbruch

Frachtliste

Neuanfang

Kaleidoskop

Gerüchte sagen: Hazard Zone könnte Free2Play werden

Was sind das für Gerüchte? Geht es nach dem Branchen-Insider Tom Henderson, könnte der “Hazard Zone”-Modus zum Release kostenlos spielbar sein.

Henderson schreibt dazu:

Mir wurde von Anfang an gesagt, dass dieses Spiel ein F2P-Element haben wird und Hazard Zone ist das wahrscheinlichste davon. via Twitter @_Tom_Henderson_, 18. August

Das würde zu den bisherigen Gerüchten passen, dass Battlefied 2042 zwar kein Battle-Royle bieten würde, aber dennoch ein ähnliches Feature bekäme. Die Konkurrenz wie Call of Duty: Warzone oder Apex Legends wurde dadurch ja recht erfolgreich.

Ob sich das F2P-Gerücht letztlich bewahrheitet, wird sich bei der Enthüllung von Hazard Zone zeigen. Möglicherweise erfahren wir ja mehr zur Open Beta von Battlefield 2042, die noch im September starten soll.

Wann soll es losgehen? Bisher gibt es noch kein genaues Datum zur Open Beta. Tom Henderson geht allerdings davon aus, dass die Beta am 22. September in den Early Access starten soll und am 24. September dann für alle spielbar ist.

Wann erscheint Battlefield 2042? Der Shooter soll am 22. Oktober auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC (Steam und Epic Games Store) veröffentlicht werden.

Wann erscheint Battlefield 2042? Der Shooter soll am 22. Oktober auf Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC (Steam und Epic Games Store) veröffentlicht werden.