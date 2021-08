Leaker zeigt seinen Datenschatz von Battlefield 2042 – Hazard Zone, Waffen, Season-Infos

Der Release von Battlefield 2042 ist noch gut 2 Monate entfernt und es sind noch lange nicht alle Details zum neusten Shooter der Reihe bekannt. Der Dataminer „temporyal“ zeigte auf Twitter nun einige seiner Fundstücke in den Daten des neuen Battlefield und MeinMMO präsentiert euch seine Infos.

Was ist da los? Der Countdown läuft: Am 22. Oktober erscheint das neue Battlefield 2042 und die Promotion läuft auf Hochtouren. Das gilt jedoch auch für Leaker und Dataminer. Nach dem Abschluss des Technical Playtests sind frische Infos zur Schlachten-Simulation aufgetaucht.

Vor allem der Dataminer „temporyal“ (via Twitter) zeigte in den letzten Tagen neue spannende Infos zu BF2042 und MeinMMO fasst für euch zusammen, was es zu wissen gibt. Die Infos drehen sich hauptsächlich um den Modus „Hazard Zone“. Aber auch neue Waffen und ein kleiner Ausblick auf die erste Season kann der Dataminer bieten.

Bedenkt jedoch: Bei den Infos hier im Artikel handelt es sich um unbestätigte Leaks. Es gibt keine Sicherheit, ob oder wie die hier der vorgestellte Content ins Spiel kommt.

Hazard Zone – Ein Abenteuer auf den BF-Maps

Was gibt es zu Hazard Zone zu wissen? Der Dataminer hat viele Infos zum neuen Modus gezeigt und es zeichnet sich schon ein ziemlich deutliches Bild von dem, was da auf euch zukommen könnte.

Hazard Zone scheint die gesamte Bandbreite an Gameplay-Mechaniken im Spiel zu nutzen und durch das Sammeln einer „Hazard Zone Währung“ könnt ihr euch Gadgets, Waffen und Ausrüstungen für die Matches kaufen. Durch die Währung nehmt ihr Fortschritt also mit in die nächsten Matches, womöglich sogar Ausrüstung.

Aktuell konnte der Dataminer nur die Karte „Orbital“ für den Modus finden. Das ist die Map mit dem Raketenstart. Doch es gab keine Hinweise darauf, dass die Maps eine spezielle Kennzeichnung besitzen – temporyal deutet an, dass der Modus auf jeder Karte läuft, kann es aber noch nicht sicher bestätigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Beim Start des Matches kommt ihr über einen „Little Bird“-Helikopter ins Spiel. temporyal lässt offen, ob ihr euch selbst einen Landeplatz sucht wie in einem Battle Royale oder ob ihr an einer zufälligen Stelle auf der Map startet. Der Dataminer vergleicht den Aufbau der Matches mit Escape from Tarkov und Hunt: Showdown. Ihr könnt also ein PvEvP-System erwarten mit NPCs und echten Spielern als Gegner.

Sobald ihr auf der Map angekommen seid, macht ihr euch auf die Suche nach Informationen und auch NPC-Bosse sind Teil des Abenteuers. Auf der Map gibt es Zonen mit Feinden und Schauplätze, an denen ihr euch Ausrüstung besorgen könnt. Durch diese Ausrüstungen und auch durch „Tactical Upgrades“ verbessert ihr eure Soldaten. Zu diesen Upgrades zählen Dinge wie schnellere Heilung, mehr Belohnungen, Sichtungs-Unterstützungen oder auch Aufklärungs-Daten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Aufgrund eines dieser Upgrades – Loadout Insurance (Ausrüstungs-Versicherung) – vermutet der Dataminer, dass ihr eure Ausrüstung von einem Spiel ins nächste mitnehmen könnt ähnlich wie in Escape from Tarkov. Möglich wäre ein Lager im Hauptmenü des Modus, in dem ihr gesammelte Ausrüstung lagern und bei Bedarf für ein Match auswählen könnt. Das würde andersherum bedeuten, dass ihr euer Zeug im Match auch verlieren könnt. Möglich wäre aber auch, dass ihr nur die Modus-Währung sammelt.

Am Ende eines Matches übernehmt ihr einen Extraktions-Punkt und lasst euch mit den gesammelten Daten ausfliegen. Eine andere Art, das Match zu beenden, scheint der Tod zu sein.

Übrigens suchen wir von MeinMMO derzeit Unterstützung für unser Team „Multiplayer Shooter“. Schaut rein bei Interesse:

MeinMMO sucht Autor:in (m/w/d) im Home-Office für Multiplayer-Shooter

Dataminer zeigt 22 Primär-Waffen in großer Liste

Was gibt es zu den Waffen zu wissen? Durch eine Analyse der Client-Daten hat der Dataminer insgesamt 22 Primär-Waffen entdeckt. temporyal zeigt eine große Liste mit den Waffen auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der Dataminer betont, dass die Waffen ingame wohl eine andere, futuristische Bezeichnungen haben werden. In Sachen Nahkampf-Waffen und Nebenhand-Waffen hat temporyal derzeit noch keine große Liste, doch die könnte demnächst noch kommen.

Eine neue Map lässt sich mit Season 1 verbinden

Was gibt es zur Season 1 zu wissen? Mit jeder Season soll der Shooter neuen, kostenlosen Content bekommen und so lange frisch und spannend bleiben. Demnach könnte jede Season mit folgendem Content aufwarten:

Klassen-Spezialisten (Hier findet ihr alle derzeit bekannten)

Neue Waffen für die verschiedenen Spielmodi

Karten für den Multiplayer und den Nostalgie-Modus Portal

Updates für die Hazard Zone

Mehr Fahrzeuge für alle Modi

Ein frischer Battle Pass mit 100 Stufen pro Season

Der Dataminer temporyal hat wohl schonen einen Hinweis auf die neue Map zur Season 1 gefunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nach der Aussage des Dataminers lässt sich im Spiel bereits eine Sektion für die „Season 1“ finden. Das wirft jedoch die Frage auf, ob Season 1 direkt zum Release an den Start geht oder erst später. Das würde auch bedeuten, dass der erste Battle Pass nicht direkt zum Release bereitsteht. Ähnlich macht es auch Call of Duty, die erst ungefähr einen Monat nach dem Release die erste Season an den Start bringen.

Übrigens gibt es auch neue und offizielle Infos zu Battlefield. Seht hier einen Teaser des neusten Spezialisten Kimble Graves:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

Der neuste Teil der großen Shooter-Reihe Battlefield trägt die Hoffnungen der Community. Viele Spieler sind heiß und der Hype um die große Materialschlacht von Battlefield 2042 kommt langsam in Fahrt. So hatte ein Video zur Hintergrund-Geschichte von Battlefield 2042 starke 70.000 Likes in einer Stunde.

Seid ihr auch Teil des Hypes oder wartet ihr lieber auf eure ersten eigenen Sessions, um euch eine Meinung zu bilden? Und was sagt ihr zu Hazard Zone? Teilt gern eure Gedanken mit uns und anderen Leser in den Kommentaren auf MeinMMO.