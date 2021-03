Der PvPvE-Shooter Hunt: Showdown kann auf Steam aktuell einen neuen Rekord an gleichzeitigen Spielern verzeichnen. Aber was macht das Spiel so gut und warum spielen gerade jetzt mehr Spieler als je zuvor? MeinMMO wirft einen genaueren Blick auf das ungewöhnliche Battle Royale.

Was ist Hunt: Showdown? Hunt: Showdown spielt im Louisiana des Jahres 1895. Ihr verkörpert einen Kopfgeldjäger, der verschiedene Monster und teilweise auch andere Menschen jagt. Eure Aufgabe ist es, besonders gefährlichen Bossen den Garaus zu machen und ihre Trophäen zu sichern.

Gespielt wird solo, in Duos oder Trios, wobei der Standard-Modus auf Zweier-Teams mit insgesamt zwölf Spielern in einer Runde ausgelegt ist. Selbst alleine spielt ihr mindestens gegen Duos, der Kampf gegen Trios ist optional. Die beiden verfügbaren Maps sind etwa einen Quadratkilometer groß.

Eine Zombie-Seuche ist in Louisiana ausgebrochen und ihr sollt etwas dagegen unternehmen,

Bei Hunt: Showdown handelt es sich um einen Hardcore-Shooter in First Person mit der starken Grafik der CryEngine auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Das bietet drei verschiedene Spielmodi:

Kopfgeldjagd: Der Standard-Modus mit einer Jagd auf ein Monster, dessen Trophäe ihr sicher aus dem Gebiet schaffen müsst.

Schnellspiel: Eine Art Solo-Battle-Royale – ihr sammelt Ausrüstung und müsst als letzter Spieler im reinen PvP überleben. Ihr könnt alles behalten, was ihr findet, wenn ihr überlebt.

Prüfungen und Training: Schließt verschiedene Aufgaben ab, um die Karten kennenzulernen und das Töten zu üben.

Die verschiedenen Jäger, die ihr freischalten und spielen könnt, werden über die Zeit gelevelt. Sterbt ihr, wird die Erfahrung in der Blutlinie des Jägers nach unten weitergegeben. So könnt ihr neue Waffen und Spezialisierungen freischalten.

Hunt: Showdown zieht mehr Spieler an als je zuvor

Wie viele Spiele spielen Hunt: Showdown? Im Februar 2021 spielten im Schnitt 7.984 Spieler Hunt: Showdown – das ist die größte Zahl an wiederkehrenden Spielern, die das Spiel auf Steam je hatte (via steamcharts).

Die Spitze im Februar von 15.859 Spielern wurde lediglich im November 2020 übertroffen, als sich dort bis zu 16.523 Spieler gleichzeitig einloggten.

Zusätzlich zu den Spielern auf Steam kommen noch weitere auf PlayStation 4 und Xbox One. Für die beiden anderen Systeme fehlen allerdings konkrete Zahlen.

Woran liegt das? Hunt: Showdown erschien bereits im Februar 2018 im Early Access und feierte im August 2019 seinen Full Release auf Steam. Seitdem hat es immer mehr Spieler ansammeln können.

Dass gerade jetzt eine neue Spitze zu sehen ist, dürfte am dreijährigen Jubiläum des Spiels liegen. Zum Geburtstag haben die Entwickler ein neues Update versprochen, das unter anderem die Option für anpassbare Munition und einen neuen Boss ins Spiel bringt – Dinge, die sich Spieler schon seit einer Weile wünschen.

Der Erfolg von Hunt: Showdown liegt an der Mischung aus Hardcore-Shooter-Gameplay und dem stetigen Nachschub an Inhalten. Spieler streiten hier in anstrengenden Matches um den Sieg und bekommen dafür regelmäßig Updates, die neue Charaktere, Gegner und Events enthalten. Die Entwickler haben in ihrem Video zum Jubiläum einige der Highlights der letzten drei Jahre zusammengefasst:

Ein Battle Royale mit besonderem Dreh

Das macht Hunt: Showdown so besonders: Einer der wichtigsten Punkte für Hunt: Showdown ist das einzigartige Spielprinzip. Das mischt grob die Erfahrung und Härte von Escape from Tarkov mit spannenden Bosskämpfen wie aus Remnant: From the Ashes und garniert es mit dem Flair eines Sumpfs in den USA aus dem späten 19. Jahrhundert.

Grundsätzlich lässt sich Hunt: Showdown als eine Art Battle Royale oder als ein PvPvE-Shooter bezeichnen. Spieler müssen einen Boss suchen und finden dazu Hinweise, die das Zielgebiet der Beute immer enger einkreisen.

So werden die Spieler auf einer Map weiter auf einen Punkt hingetrieben, ohne dabei von einer Zone dazu gezwungen zu werden. Ist ein Boss besiegt, muss er verbannt werden, was den Aufenthaltsort für alle Spieler auf der Karte anzeigt.

Sobald die Beute aufgenommen wurde, wird dies ebenfalls für alle sichtbar. Spätestens hier fallen Spieler übereinander her und kämpfen darum, eine der Trophäen vom Boss zu erhalten und mit ihr zu entkommen. Daraus ergeben sich Taktiken wie das „campen“ an den Ausgängen, anderen Spielern in den Rücken zu fallen oder sich mit Gewalt einen Weg zu bahnen.

Alles dreht sich am Ende darum, einen Boss zu finden, zu töten und seine Kopfgeld für sich beanspruchen zu können.

Angst vor Spinnen? Dann wird euch mindestens einer der Bosse anwidern.

Was sind Bosse? In jeder Runde im Kopfgeld-Modus gibt es mindestens einen Boss, den ihr finden sollt. Das sind die stärksten Gegner im Spiel, die für die Seuche im Sumpf verantwortlich zu sein scheinen. Euer Auftrag ist es, sie zu erledigen. Aktuell gibt es drei Bosse in Hunt: Showdown:

eine riesige Spinne, die euch mit Gift und ihrer hohen Mobilität zusetzt

den Butcher, der ähnlich wie sein Vorbild aus Diablo mit Hackbeilen und roher Gewalt kämpft

den besonders schlüpfrigen Assassinen, der euch mit Käfern ablenkt und mit Speeren bewirft

Zudem soll noch Ende des ersten Quartals 2021 ein neuer Boss erscheinen, die Krähe. Zu ihr gibt es aktuell aber noch keine konkreten Informationen.

Für wen lohnt sich Hunt: Showdown?

Jeder, der auf Hardcore-Shooter steht, kann Hunt: Showdown getrost eine Chance geben. Die GameStar betitelte das Spiel nach Release bereits als den möglicherweise besten Shooter 2019 und seitdem ist Hunt nur noch besser geworden.

Da jede Waffe mit nur einem Kopfschuss töten kann, lohnt sich der Shooter besonders für Spieler, die gut zielen können. Bedenkt aber, dass ihr nicht mit ultramodernen Waffen kämpft, sondern mit altmodischen Revolvern, rostigen Flinten und Büchsen, teilweise nur mit Kimme und Korn.

Mit diesen Waffen verströmt Hunt: Showdown aber auch einen gewissen Charme, den so kaum ein anderes Spiel hinbekommt. In jedem Fall solltet ihr aber eine hohe Frust-Toleranz mitbringen, denn ihr könnt eure mitgebrachten Gegenstände durch Unachtsamkeit auch schnell in einer Runde verlieren.

Wer auf Shooter wie Escape from Tarkov steht, bekommt mit Hunt: Showdown eine Hardcore-Alternative mit einem ähnlichen und doch ganz eigenen Ansatz. Wer eher auf schnelle und actionreiche Shooter im Stil von Call of Duty steht, der wird eher weniger glücklich.

Ein konkreter Vergleich mit anderen Spielen ist allerdings äußerst schwer, da Hunt: Showdown mehr oder weniger sein eigenes Genre ist. Am ehesten lassen sich noch kommende Spiele wie The Cycle und Scavengers damit vergleichen, die aber weniger „hart“ sind.

So etwas passiert öfter. In unserer Liste auf MeinMMO stellen wir euch 7 einzigartige MMOs und Multiplayer-Spiele vor, die keine echte Alternative haben.