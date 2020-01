Auch PS4-Spieler bekommen demnächst die Gelegenheit, als Kopfgeldjäger gruselige Monster zu jagen. Hunt: Showdown hat im Februar 2020 seinen Release auf der PlayStation 4. Für wen lohnt sich das neue Spiel?

Wann kommt Hunt: Showdown? Nachdem PC- und Xbox-One-Spieler bereits schon länger die gruselige Atmosphäre von Hunt: Showdown auskosten durften, verzögerte sich der PS4-Release.

Wie Crytek nun bekanntgab, wird der PS4-Release am 18. Februar 2020 erfolgen.

Kommt noch mehr? Neben dem Release für PS4 kündigte Crytek auch neue Inhalte an. Das Update 1.2 soll folgende Features mitbringen:

zufällige Dreierteams

ein erweitertes Tutorial

neue legendäre Jäger

neue Ausrüstung und Waffen

Server-Verbesserungen

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen weitere Updates kommen, die dann Cross-Play zwischen den Konsolen, einen Solo-PvE-Modus sowie Live-Events und Outfit-Anpassungen umfassen. Zu guter Letzt ist auch eine weitere Map geplant.

Was steckt in Hunt: Showdown?

Das ist Hunt: Showdown: In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Kopfgeldjägers auf Monsterjagd im Jahre 1895. Das tut ihr aber nicht alleine: Bei Hunt: Showdown handelt es sich um einen Hybriden aus PvE und PvP Elementen.

Die Welt ist nicht gerade einladend

Der Clou besteht darin, dass nicht nur die von euch gejagten Monster eine Bedrohung darstellen, sondern auch die anderen Spieler. So gehen in einem klassischen Match insgesamt 12 Kopfgeldjäger gleichzeitig auf die Jagd – entweder Solo, oder in Zweier- und Dreier-Teams.

Für wen ist das was? Wer hier eine lustige Monsterjagd erwartet, liegt falsch. Denn neben den beklemmenden Survival-Aspekten ist die Hunt-Welt an sich nicht gerade einladend.

Die Monster, wie zum Beispiel der irre, brennende Zombie „Immulator“, wirken wie aus euren schlimmsten Albträumen entsprungen.

Es ist sowohl möglich, taktische und leise Stealth-Manöver vorzunehmen, als auch einfach blind drauf los zu ballern. Entspannend ist nichts von beidem – Hunt: Showdown richtet sich also an Spieler, die nach Nervenkitzel suchen. Denn: Wenn euer Charakter das Match nicht übersteht, geht er komplett verloren und ihr müsst mit einem neuen Jäger anfangen.

Hunt: Showdown erscheint am 18. Februar 2020 für PS4 und wird voraussichtlich 39,99 Euro kosten. Der Download sollte im Laufe des Release-Tages beginnen.

Wer Survial- und Horror-Spiele mag, wird sich in Hunt: Showdown zuhause fühlen. Hier findet ihr noch mehr Survival-Spiele, die ihr mal ausprobieren solltet: