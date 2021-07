Battlefield 2042 bringt eure Lieblingsmaps von vor 19 Jahren zurück – Das sind sie

Wann erscheint Battlefield 2042? Der offizielle Release ist am 22. Oktober. Dann erscheint Battlefield 2042 für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und den PC.

Was steckt noch in Battlefield Portal? Neben den Karten kommen zudem noch etliche Waffen aus den drei Ablegern, zusätzlich zu dem Arsenal aus Battlefield 2042, hinzu. Außerdem werden auch etliche Gadgets aus den Spielen enthalten sein.

Die Karten aus BF: Bad Company 2 gehören ebenfalls zu den Favoriten der Community. Gerade Valparaiso hat bei Fans einen festen Platz im Herzen und wurde zudem nach einem Teaser bereits stark als Rückkehrer in Battlefield 2042 spekuliert (via charlieintel.com ).

Warum sind diese Maps so beliebt? Die Karten aus Battlefield 1942 wecken immer noch bei zahlreichen Spielern nostalgische Gefühle. Damals setzte die Reihe noch auf Sandbox-Elemente und offenere Flächen. Ob dies in den neuen Versionen erhalten bleibt, muss man allerdings erstmal abwarten.

Wir zeigen euch, welche Maps das sind und was der Portal-Modus sonst noch an Inhalten bietet. Zuvor könnt ihr euch hier den Trailer anschauen:

Neben dem, was Battlefield 2042 an Neuerungen mit sich bringt, greift Portal auch auf drei der beliebtesten Battlefield-Ableger der letzten 19 Jahre zurück:

